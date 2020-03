Suspenden transporte de larga distancia y los vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que se suspenderá "de manera total la operación" de trenes y colectivos de larga distancia, y aviones de cabotaje en todo el país desde el jueves 19 a las 00 horas hasta el miércoles 25 de marzo.

"Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo, entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos, necesitamos que las personas entiendan que deben quedarse en sus casas. Les pedimos a los argentinos que asuman con responsabilidad el momento que estamos viviendo, no es feriado ni franco, queremos frenar la circulación a los efectos de frenar la propagación del virus en el país”, afirmó el ministro en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Adelantó además que "la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a aumentar los controles en las rutas, de manera tal que desalentemos el circuito turístico del fin de semana".

"No estamos frente a una situación como para estar haciendo turismo, necesitamos efectivamente que las personas entiendan que se tienen que quedar en casa", afirmó.

Meoni anunció además que desde las 0 horas del jueves no podrá viajar nadie parado en colectivos y trenes del área metropolitana.

"Todos los micros de todas las modalidades y trenes solamente van a poder transportar pasajeros sentados. Vamos a tener un sistema de control muy férreo a partir de la CNRT para que la medida se cumpla", dijo.

Principales medidas

-Trenes y colectivos de larga distancia: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.

-Vuelos de cabotaje: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.

-Colectivos y trenes del área de metropolitana de Buenos Aires: solo podrán circular con pasajeros sentados desde el jueves 19 hasta el 31 de marzo. Agentes de CNRT controlarán que esto se respete. Se aplican sanciones en caso de no cumplir el requisito.

-Rutas Nacionales: se reforzarán los controles viales en rutas nacionales por parte de la ANSV y CNRT, junto a las jurisdicciones, y sanitarios en lugares turísticos.

-Transporte internacional de carga: todas sus modalidades siguen activas, pero con protocolo de higiene del ministerio de Salud para los choferes.

-Puertos: solo podrán ingresar argentinos o residentes.

-En otras jurisdicciones provinciales se está invitando a que adopten las mismas medidas.