Los juninenses cambian los hábitos y la ciudad baja el ritmo por el coronavirus

Los juninenses comenzaron a cambiar sus hábitos frente al avance del coronavirus y la ciudad registra un descenso de la actividad diaria.

De hecho, el transporte público casi no tiene pasajeros, se percibe menos gente en la calle, como consecuencia también de la suspensión de las clases en todos los niveles educativos hasta el 31 de marzo, y un incremento de las medidas de prevención.

Mayores cuidados para la tercera edad y los grupos de riesgo, uso de barbijos y guantes en bancos, supermercados y comercios en general, además de las distancias que hay que mantener entre las personas, conforman el nuevo paisaje urbano juninense.

Petrecca, con la mesa productiva

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer una reunión con la mesa productiva, de la que participan distintas cámaras e instituciones productivas de la ciudad. El objetivo fue informar y evaluar nuevas medidas tendientes a la prevención del coronavirus. Estuvieron presentes la Sociedad Comercio e Industria, el Sindicato de Empleados de Comercio, la Cámara Hotelera y Gastronómica, la Sociedad Rural, Federación Agraria, la Cámara de Estacioneros y la Unnoba.

La mejor herramienta para prevenir es el conocimiento, afirmó Lombardi.

Luego del encuentro, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, manifestó: "Tal como lo anunció el intendente Petrecca, esta es una reunión más de las tantas que vamos a tener con los distintos actores importantes e influyentes de la ciudad. Esta convocatoria tuvo como único y principal objetivo escuchar a todas las entidades e instituciones para trabajar en conjunto y en forma homogénea para que todos tengamos la misma voz y participación”.

“Es importante que ellos, como referentes, puedan comunicar un mismo mensaje a todas las personas que aglomeran y agradecemos la presencia de todos, pese a que les avisamos con poco tiempo de anticipación”, añadió la funcionaria.

“Se van a desarrollar muchos otros encuentros de este tipo debido al dinamismo de esta crisis tremenda que estamos sufriendo. Sabemos que vamos a contar con la colaboración de todos y eso es muy importante”, dijo y agregó: "Solicitamos a toda la comunidad y los vecinos de Junín que escuchen el mensaje oficial del municipio, de los referentes y que no se dejen llevar por comentarios de redes sociales”.

Por su parte, Carlos Lombardi, secretario de Salud, dijo: “Es muy importante trabajar junto a referentes de Junín en los distintos sectores que abarca esta mesa productiva. Son empresarios locales que llevan adelante una función sumamente importante para la comunidad, por lo tanto, toda acción que se dirija en este sentido los debe incluir necesariamente”.

“Ante la circunstancia que estamos atravesando con esta pandemia de coronavirus, en la misma dirección que los anuncios que realizamos recientemente, transmitimos las medidas a adoptar para reforzar todo aquello que tiene que ver con la prevención”, expresó Lombardi y añadió que “queremos que se sientan tranquilos y seguros porque la mejor herramienta para prevenir es el conocimiento, con el cual se pueden implementar todas las medidas de prevención anticipatorias como las que estamos llevando a cabo”.

“En Junín todavía no tenemos circulación del virus”

“En Junín todavía no tenemos circulación del virus sostenida, lo que nos permite hacer este tipo de medidas sin que las restricciones sean en un 100%, pero sí con prevenciones de tipo individual, comunitaria y empresarial”, afirmó el profesional.

Uno de los actores participantes de la jornada fue Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, quien manifestó: "Está muy bueno que se hagan estos encuentros, siempre sostengo que es importantísimo el diálogo y por suerte lo tenemos entre todas las instituciones involucradas. En este caso, hay que decir que estamos preocupados pero lo bueno es que estamos ocupados del tema”. Luego, indicó que “es muy importante que el municipio nos convoque para dialogar y que haya estado presente un profesional como el Dr. Lombardi nos da mucha tranquilidad”.

“Muchos de nosotros a veces nos guiamos por los comentarios que circulan en las redes y queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el efecto contrario. Por lo tanto, es importante que nos interioricemos nosotros para de ahora en más informar lo que corresponda”, sostuvo Parejas.

Otro de los presentes fue Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, quien agradeció al “municipio por asumir el liderazgo de toda la información y por darnos todas las respuestas a las inquietudes que nosotros como instituciones tenemos sobre esta temática”. También dijo que “es necesario asumir la responsabilidad que tenemos para difundir las medidas de seguridad ante esta pandemia, para evitar los contagios y que pase a mayores en un futuro”.

“Tenemos que prepararnos y preparar a nuestros asociados para que tomen todas las medidas de seguridad y salubridad correspondientes para fortalecer la prevención y superar esto entre todos”, afirmó.