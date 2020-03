El Municipio de Junín declaró la emergencia sanitaria como prevención

En una conferencia de prensa realizada en el MUMA, el jefe comunal Pablo Petrecca anunció la declaración de emergencia sanitaria con fines preventivos y para hacer frente al avance de la pandemia. Quedan suspendidas las clases en jardines maternales y permanecerán cerrados museos, teatros, bibliotecas y todo tipo de talleres y programas que dependan del Ejecutivo local. El 911 será el número para denunciar casos de violación de cuarentena de gente proveniente del exterior, mientras que el 107 se resguarda para asuntos exclusivamente médicos y de asesoramiento. “No hay que entrar en pánico, sino tomar esta situación con la debida responsabilidad social que se requiere”, dijo el Intendente.

En un comienzo, Petrecca afirmó que “desde el primer día estamos en contacto permanente con los Ministerios de Salud a nivel Nacional y Provincial, que nos envían normativas y distintos protocolos de accionar que cumplimos a rajatabla desde el Gobierno de Junín, porque acá estamos todos juntos trabajando y en materia de salud pública no hay ningún tipo de lugar para mezquindades políticas”.

Luego, el jefe comunal oficializó la suspensión de “todos los talleres municipales, tanto los que involucran a adultos mayores, como el resto que se dictan en el Partido. También permanecerán cerrados los museos municipales, la biblioteca y los teatros”. Además, dijo que “implementaremos en las oficinas municipales todas las recomendaciones que los médicos nos hicieron en lo referido a las condiciones de seguridad e higiene”.

"Invitamos a las empresas y a los distintos organismos provinciales o nacionales a que se adhieran a este tipo de medidas de seguridad que hacen a la prevención”, dijo el intendente y añadió que “convocaremos en la mesa productiva local y a los distintos actores para poder coordinar y concertar este tipo de medidas en los distintos establecimientos de la ciudad, para evaluar la reducción de la capacidad ocupacional en los bares, restaurantes, cines, iglesias, entre otros. A esto le sumo la suspensión de las actividades en los boliches bailables como forma de adhesión al decreto provincial que ya está en funcionamiento”.

En continuidad de la conferencia, Petrecca informó que “solicitaremos el cumplimiento de todas estas medidas en los distintos transportes públicos, ya sean colectivos, taxis o remises y, en conjunto con la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), estaremos trabajando con los supermercados, bancos y oficinas donde hay mucho movimiento de gente para que también se tenga la responsabilidad de cumplir con las normativas necesarias de salubridad”.

Junto con la Fiscalía y la Policía se establece un protocolo para denunciar a las personas que llegan del exterior y no cumplan con la cuarentena obligatoria. También pediremos un informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre aquellas personas hayan viajado a los países de riesgo y que no estén con la cuarentena, para que se les aplique la normativa vigente; seremos implacables en ese sentido”, afirmó.

Seguidamente, Petrecca hizo referencia a la importancia del cambio de hábitos: “Por más difícil que sea, no hay que compartir más el mate, ni saludar con la mano o con un beso, lavarnos las manos con la frecuencia necesaria, pedirles a las personas mayores que se queden en sus casas y realicen la menor cantidad de trámites posibles. También le pedimos a la comunidad que reprogramen en la manera de lo posible aquellos turnos que tenían reservados, para que el sistema se concentre en la atención de estos casos”.

Al momento de tomar la palabra, el Dr. Carlos Lombardi, Secretario de Salud, expresó que “pedimos que las denuncias que realizan los vecinos sobre casos de violación de cuarentena se hagan al 911, para no sobrecargar la línea 107 y que esta quede abocada a dar especificaciones sobre temas de salud”. Acto seguido, señaló que “hoy tenemos solo dos casos sospechosos no confirmados de una madre y un hijo que vinieron con síntomas desde Madrid, que fueron aislados y atendidos por el servicio del SAME que cumplió taxativamente con el protocolo”.

Lombardi también manifestó que “la función del 107, más allá del asesoramiento, es la de poder categorizar a las consultas que pueden llegar a aparecer como casos sospechosos. Los operadores realizan las preguntas de rutina para categorizar ese caso y clasificarlo como sospechoso, por lo que automáticamente se pone en mecanismos todo el protocolo a través del SAME, con las ambulancias yendo hasta el domicilio para trasladar a la persona hacia el centro de atención que la persona elija”.

“Hicimos un fuerte trabajo coordinado con la Región Sanitaria lll y el hospital interzonal, como también con las clínicas privadas, para coordinar el mecanismo de acción ante la aparición de casos sospechosos, con la necesidad de aislamiento inicial, la toma de muestras con normas de bioseguridad para personal de salud”, indicó el funcionario.

En tanto, la Dra. Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno, aseguró que “la violación de la cuarentena obligatoria es un delito penal, ya que está establecido en los artículos 205 y 239 del Código Penal. La gente tiene que tomar dimensión de esto y quien viole la normativa asumirá el carácter de imputado, con compromisos bastantes complejos sobre todo por el perjuicio que le genera a la sociedad toda”.

Con respecto al protocolo de actuación, de Miguel destacó que “el número telefónico es el 911 para denunciar a personas que vienen del extranjero y que incumplen cuarentena. La policía acude al domicilio en particular, se constata vía filmación a la persona en cuestión para dejar en tranquilidad a los familiares de los agentes de seguridad y se le realizará un control con visitas intempestivas. A su vez, se realizarán controles por celulares y por familiares que den crédito de que esa persona esté haciendo cuarentena en el momento en que se lo llame”.