Gustavo Traverso: “Hay que frenar la marcha atrás”

-¿Qué análisis hace de estos primeros 90 días de gobierno de Alberto Fernández?

-El balance es positivo. Respecto a las expectativas, creemos que aún no es suficiente, recién se arranca, es un gobierno que se está estabilizando, tratando de controlar una situación muy delicada. El objetivo central, hoy, es parar la caída de la actividad económica. Y eso lo estamos haciendo con la tarjeta Alimentar, con Precios Cuidados, el impuesto al dólar turista, volver a imponer retenciones al sector agroexportador, trabajar la pirámide de las jubilaciones y poner los recursos en la base de la pirámide. Nos encontramos con una deuda enorme, con vencimientos apretados, entonces podríamos decir que la reestructuración de la deuda es una de las políticas centrales que tiene este gobierno. Necesita tener una reestructuración exitosa para seguir empujando la economía. En este esquema es complejo, no alcanzan los fondos ni las reservas, ni el superávit comercial para hacer frente a los vencimientos. El Gobierno está trabajando bien y esperamos un resultado positivo.

-¿Qué opina de la tarjeta Alimentar?

-En estos últimos cuatro años los sectores populares vieron licuados sus ingresos y empezaron a tener problemas para comprar alimentos. En un primer momento no se notó, porque lo primero que se hace es bajar la calidad de la alimentación, se dejan de consumir proteínas, minerales, frutas y verduras, y se empiezan a consumir productos más vinculados a las harinas. A lo largo de todo el proceso de Macri esto se ha ido acrecentando, porque empezó la recesión, la desocupación, la precarización del empleo. A partir de 2018 tuvieron lugar las grandes devaluaciones, pasamos de un dólar de 7 pesos a uno de 40 pesos, y después de la salida de las PASO el dólar llegó a 63 pesos. Todo eso sigue provocando una estampida en los precios de los alimentos, medicamentos, insumos básicos y caída del salario real. Además, Macri desarmó la secretaría de Comercio Interior, por lo que nadie controlaba a los formadores de precios. Entonces llegamos al gobierno con una situación muy delicada en términos de nutrición de una población. La tarjeta Alimentar es una medida acertada para mitigar un problema que es grave y que nos duele a todos los argentinos.

-El intendente de Junín convocó al diálogo y al consenso, ¿qué opina?

-Nunca he perdido el diálogo con el intendente. Es más, seguimos dialogando, no hubo una interrupción. El tema es qué entendemos por diálogo. El diálogo implica una serie de consensos elementales y básicos. Lo veo al intendente con un puñado minoritario, de los sectores más extremistas de Juntos por el Cambio, agitando en la Expoagro, la verdad es que todo eso no ayuda al diálogo. Esto no es un problema de los productores, es un problema del sector concentrado de los productores, que son aquellos que apuestan a los agronegocios en términos financieros. La mayoría de los productores han sido beneficiados con el actual esquema de retenciones. Es difícil dialogar en este contexto, cuando vemos a un intendente que agita, junto a Jorge Macri -que es quien quiere hoy representar los intereses de los privilegiados- una situación delicada en el marco del convenio para las escuelas, eso no ayuda.

-¿Cree que pueden llegar beneficios a Junín de Nación y Provincia?

-Sí, de hecho están, esta semana empieza a circular en Junín la tarjeta Alimentar. Mario Meoni, como ministro de Transporte de la Nación, anunció inversiones importantes en la ciudad, como el Aeródromo o el paso a nivel de Rivadavia. Y hay otros temas que nos tenemos que sentar a discutir con todos los sectores de la ciudad, como por ejemplo cómo desarrollamos el parque industrial, cuál es la agenda con el agro que no sean los tres puntos de retenciones, porque también hay una agenda con el agro que tiene que ver con las cuencas hídricas, con los caminos rurales, con las producciones que no sean solo la soja. He recorrido todos los ministerios de la Provincia y algunos de Nación por esta agenda juninense, la agenda de las pymes. La autopista en la Ruta 7 es un tema importante y está el compromiso de terminarla, lo que no tenemos es el plazo, porque el gobierno anterior dejó muchos certificados impagos. El ministro Gabriel Katopodis está tratando de cumplir compromisos que ya tendría que haber cumplido la gestión anterior. Hay que destrabar los pagos atrasados y volver a poner en marcha la finalización del proyecto.

-Mucha gente tiene la sensación de que el país aún no arrancó.

-Para ir para adelante, primero hay que frenar la marcha atrás. Nosotros veníamos marcha atrás, bueno, hay que frenarla y creo que lo estamos logrando, con dificultades. Hay sectores que se han reactivado, como el turismo interno. Y se ha frenado el deterioro de las pymes, ya hay algunos sectores industriales que están mostrando un freno de la caída y un proceso de reactivación. Nos falta avanzar en un plan de obra pública y un plan de vivienda que pueda reactivar el sector de la construcción, que es muy dinámico. Pero es muy difícil poder arrancar cuando todavía las tasas de interés son altas. Agarramos el país con tasas de un 85% de interés, ahora estamos a la mitad, y eso lo hicimos en 90 días. Y el sector financiero no es de los más fáciles de domar. La tasa tiene que seguir bajando, hoy tomar un crédito en el Banco Provincia para capital de trabajo cuesta 25 puntos, cuando antes costaba 80, quizás suene a poco, pero el industrial, el pymes que está asfixiado y tiene que cambiar un cheque encuentra una respuesta del Estado, y es una política pública ¿Alcanza con esto? No, no, la Argentina se merece otra cosa, mejores planes de financiamiento, programas que puedan reactivar la industria y el comercio y sobre todo que los salarios se recuperen. Si los salarios no se recuperan, no se recupera el consumo. El peronismo siempre vino al gobierno para trabajar sobre los salarios de los trabajadores.