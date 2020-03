El infectólogo juninense Mario Cuitiño brindó precisiones sobre la pandemia

El doctor Mario Cuitiño, infectólogo, al ser entrevistado por TeleJunín, enfatizó los conocimientos ya existentes sobre esta enfermedad del coronavirus, “que son bastantes”, según dijo, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en estos meses, a partir de su aparición en China en diciembre 2019.

Los aspectos destacados por el médico son:

-El virus en la población pediátrica es bueno, infecta muy poco a los niños y los que se infectan no se mueren. En general, los niños no van a tener problemas con esto. Y en lo que son adultos menores de 65 años, que no tengan ninguna enfermedad crónica, probablemente también tengan una enfermedad bastante benigna, como una gripe común: fiebre, tos y moco.

-Las medidas preventivas básicas son bastante parecidas a cualquier otro virus respiratorio como puede ser la gripe o influenza, el resfrío común. Entre las cuales están: lavado de manos ya que con estornudo o tos el virus puede llega hasta las superficies, con alcohol en gel, que es lo más efectivo, supuestamente en 20 segundos lo mata. Cualquier desinfectante mata el virus, el agua y jabón es efectivo también.

-En cuanto al jabón se recomienda usar jabón líquido, no de pan, porque al dejar a este en la jabonera es usado por varias personas. Si no, se puede cortar en pedacitos el jabón en pan y usarlo individualmente.

-Este virus contagia cuando la persona tiene síntomas, si está incubando no. Si no tose, no estornuda y no tiene fiebre, es poco probable que contagie.

-Si la persona tiene síntomas, lo mejor es que se quede en su casa y no estar con personas a menos de un metro de distancia, lo óptimo es estar a dos metros de distancia.

-Según estudios realizados en China, el lugar más probable de contagio es en la casa. Es muy poco probable encontrar el virus en la calle, en un negocio. El riesgo más alto es en la casa, si alguien está infectado es probable que otros lo estén.

-La utilización de barbijos no es recomendable para la población en general: no se ha demostrado que sean eficaces, después de varios usos pierde la impermeabilidad y más si la persona habla. Además es mejor priorizar su uso en los lugares donde se necesitan: gente infectada que sale de su casa; y personal de salud que atiende a los enfermos.

-No sabemos si el invierno va a facilitar la transmisión del virus, creemos que sí, puesto que la propagación en el Hemisferio Norte, se dio en esa época. Sabemos que el frío favorece la transmisión de los virus respiratorios, que son más predominantes en invierno, por ejemplo el de la Influenza o Gripe, lo mismo que los que afectan a niños como bronqueolitis.

-Se recomienda a aquellas personas de riesgo vacunarse contra la gripe, no porque así se prevenga el coronavirus, pero si esa población susceptible está vacunada contra la gripe esa persona va a tener menor probabilidad de ir a las clínicas, de consultar y de internarse. Es una manera de minimizar el daño que puede generar la influenza. La vacuna antigripal es recomendable para mayores de 65 años, y los menores de 65 que tengan alguna enfermedad crónica, embarazadas y niños menores de dos años.