“En Italia se está aplicando medicina de guerra”

Joaquín Quintillano, un juninense radicado en Italia, dialogó con TeleJunín vía Skype sobre el drama que se vive en ese país con el coronavirus.

“La situación claramente es muy difícil. Italia, en este momento, es cabeza de información porque fue el primer país de la Unión Europea en efectuar una cantidad inmensa de hisopados, que es directamente proporcional a una mayor cantidad de pacientes. Lo que es Francia, España o Inglaterra la tendencia era meter las cosas debajo de la alfombra”, apuntó.

“Acá la situación es muy difícil. Más allá de ser una enfermedad muy agresiva, que puede llegar a arriesgar la vida de personas de más de 60 años, el problema del coronavirus es que no hay una infraestructura que resista, ya que si se enferman 20 millones de argentinos, dónde los metés o cómo los atendés”, manifestó.

“En Italia se está aplicando la medicina de guerra. Si tenés más posibilidades de sobrevivir te atienden, y si no te dejan estar. Hoy recibí un audio del Hospital Santa Andrea de mi ciudad y no nos están diciendo la verdad para no sembrar el pánico”, afirmó.

“Por ejemplo el sector de otorrino, lo cerraron y pusieron camas y más camas y los tubos. Es realmente muy seria la situación”, confirmó.

“Italia se parece mucho a la Argentina. Esta vez siento que la gente está muy contenta con lo que hizo el Gobierno, que fue con medidas antipopulares y antieconómicas. Fue el primer país en cerrar las fronteras y los vuelos desde o hacia China”, apuntó.

“La sensación social es que el Gobierno está haciendo mucho y muy vanguardista. Hoy están canceladas todas las actividades. Lo único que está abierto son las farmacias, supermercados y quioscos. El resto está cerrado”, explicó.

“La orden del Gobierno es estar en casa. Ahora, si te tenés que movilizar podés hacerlo con un formulario que hay que mandar previamente justificando por qué te estás moviendo de una ciudad a otra. Si salís a hacer las compras, también tenés que justificarlo”, indicó.

“Si no se justifica y estás por la calle no respetando la medida, te arriesgás a una multa de 400 euros o la acusación de ‘homicidio culposo’ porque estás provocando el contagio”, subrayó.