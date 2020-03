Coronavirus: refuerzan la prevención y suspenden eventos masivos en Junín

Por el avance de la pandemia de coronavirus, en Junín refuerzan la prevención y suspenden eventos masivos, públicos y privados, además de talleres municipales y de la Unnoba, con el objetivo de evitar las aglomeraciones como así también la facilitación del contagio.

En este sentido, el secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi, repasó las medidas que deben tener en cuenta los vecinos para evitar la enfermedad. “Por un lado, la correcta higiene de manos, con agua y jabón, con una técnica que implica lavar ambas caras de las manos, entre los dedos y también las puntas. Este lavado debe durar entre 20 y 60 segundos para que sea efectivo. En su defecto, si no tenemos agua a nuestro alcance también se puede usar alcohol en gel", destacó.

Otra de las medidas es la higiene respiratoria, que implica "cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser. Esto debe hacerse, preferentemente, con un pañuelo descartable, el cual debe ser desechado en un recipiente cerrado y, luego de esto, volver a lavarse las manos. Otra opción es cubrirse con el pliegue del codo".

Por otro lado, el funcionario hizo mención a las medidas de limpieza de superficies y dijo: "Estas medidas también son fundamentales, porque el virus no queda flotando en el aire y es a través de las superficies que nosotros contaminamos nuestras manos, que después llevamos a la boca, nariz u ojos, que son las vías de ingreso del virus a nuestro organismo".



/LEÉ MÁS Trabajo coordinado para prevenir y evitar la proliferación del dengue



"Entonces, además de recomendar no tocarse esta zona de la cara, pedimos que limpien las superficies, ya sea con agua y lavandina (una cucharada de lavandina por litro de agua), detergentes o alcohol. Los lugares a limpiar son: pasamanos, canillas, picaportes, mesas", agregó.

"También es recomendable la correcta aireación de los ambientes, para reciclar el aire de las habitaciones y, por último, mantener distancia entre las personas. Lo ideal son dos metros, pero si no es posible, esa distancia no debe ser menor a un metro", afirmó el profesional.

Suspensiones

Como publicó ayer este diario, a través del decreto 532/2020, el municipio dispuso la suspensión de todos los eventos masivos organizados por el Gobierno de Junín, así como de aquellos eventos o actividades que requieran habilitación o permiso municipal.

Asimismo, quedan suspendidos todos los eventos públicos y privados, como así también los talleres municipales destinados a los adultos mayores, por tratarse de una población de riesgo.

Por su parte, la Unnoba suspendió hasta nuevo aviso todas las actividades, cursos y talleres del programa Pepsam, dado que se considera a los adultos mayores como el principal grupo de riesgo ante el virus Covid-19 (coronavirus).

Se informa, además, que los cursos, talleres y capacitaciones de la secretaría de Extensión (niños, adolescentes, idiomas, capacitaciones, cultura general, casitas del saber) no comenzarán a dictarse hasta nuevo aviso.

Esto surge a partir de las últimas normativas emitidas por el Gobierno nacional en relación al tema y por sugerencia de la secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Semana de la memoria

El Frente por la Memoria Colectiva hizo saber que en virtud de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, de provincia de Buenos Aires y del partido de Junín para detener la propagación del coronavirus, no se realizarán los actos programados para el 24 de Marzo 2020.

En ese marco suspenden las actividades de la Semana de la Memoria que se iniciaban el 13 del corriente y culminaban el 24 de Marzo en la plaza principal.

“Los 44 años de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia no nos dejan dudas respecto a la prioridad por el cuidado de la vida. Acompañamos las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias con el fin de morigerar la propagación del virus y su impacto en la salud de toda la población”, señalaron desde dicho Frente.



Mujer

La dirección de Género del municipio de Junín decidió suspender todas las actividades programadas por el Mes de la Mujer y apuntaron que dichas actividades están siendo reprogramadas.

Los museos municipales también permanecerán con las puertas cerradas.

Extensión Unnoba

La Unnoba hizo saber que, hasta nuevo aviso, se suspenden todas las actividades, cursos y talleres de la Secretaría de Extensión.

Esta medida surge a partir de las normativas emitidas por el Gobierno Nacional en relación a la emergencia sanitaria por el Coronavirus.