La juninense Lucía Ferreri compitió en el CeNARD

Lucía Ferreri, representando a la Escuela Municipal de Natación de Junín, se hizo presente en el torneo nacional juvenil que se realiza en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

“Lucha”, perteneciente además al grupo “Predadores”, siempre se destaca en las competencias de aguas abiertas en las que participa y ahora se animó a un nuevo desafío y compitió por primera vez en un certamen argentino en pileta.

En la piscina olímpica del CeNARD, Ferreri participó en las pruebas de 200 y de 400 metros libres, quedando ubicada en la duodécima posición, una buena tarea en su inicial experiencia en pileta.

Fue acompañada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el profesor Nicolás Bogado y tras disfrutar de su primer torneo nacional, “Lucha” expresó:

“Si bien mis tiempos no fueron buenos y lo que esperaba, sé que en la próxima voy a dar más pelea. No me siento muy cómoda y segura en la ´pile´, pero ahora es tiempo de redoblar esfuerzos”, comentó la nadadora de nuestra ciudad que brilla en pruebas de aguas abiertas.