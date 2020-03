Las Lilas: “El de las cloacas es un reclamo recurrente de muchos vecinos”

Hace años que los vecinos de Las Lilas solicitan tener un tratamiento de un barrio de la planta urbana. Es cierto que en este sector que se extiende hacia los márgenes del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez en sus primeros dos kilómetros fue considerado, históricamente, como una zona de quintas y casas de fin de semana, pero hace años ya que la construcción se desarrolló notablemente allí y ya cuenta con un gran porcentaje de viviendas permanentes, con familias afincadas.

Es por ello que los reclamos van evolucionando en ese sentido y, en ese marco, la extensión de la red cloacal es la demanda principal de los lugareños. Además, solicitan que haya más y mejor alumbrado público, arreglo de calles y recolección de ramas.

Servicios

En referencia a la infraestructura del vecindario, el vicepresidente de la Sociedad de Fomento, Gastón Bisio, explica que el gas natural “se fue expandiendo” a través de consorcios, por lo que se pudo cubrir alrededor del 80% del sector, abarcando “a casi todas las casas que son de vivienda permanente”.

Además, el agua corriente no es una prioridad ya que los lugareños cuentan con bombas de extracción. Lo que sí demandan los residentes de Las Lilas es la extensión de la red cloacal: “Como sucede en otros barrios, todas las casas tienen pozos que se van llenando y hay familias que, por distintos motivos, tienen que hacer el vaciado hasta dos veces por mes. Es un reclamo recurrente de muchos vecinos”.

El dirigente fomentista recuerda que durante la intendencia de Mario Meoni hubo una propuesta para ampliar la red existente que viene del cuartel por la calle Lonegro. “En su momento no se pudo hacer –comenta– y luego, con el cambio de gobierno, no tuvimos esa posibilidad. Lo planteamos en más de una oportunidad, de hecho, pedimos que nos traten como un barrio de la planta urbana y no de la periferia porque hay muchas familias residiendo. Necesitamos que se evalúe, hay un estudio hecho sobre las primeras manzanas que indica que estarían aptas para extender la red, a lo mejor se podría llevar adelante”.

En tanto, otra prestación deficitaria es la del alumbrado público, sobre la que se vienen haciendo reclamos y “no tuvo mejoras”. En tal sentido, Bisio indica: “No es que no haya luz en el barrio, pero necesitamos más luminarias. Las que se colocaron fueron instaladas con fondos nuestros, pero ahora no estamos en condiciones de pedirle nada al vecino en este contexto económico. Por eso solicitamos el aporte del municipio”.

Mantenimiento

En cuanto al estado de las calles, que son todas de tierra, advierten que Los Teros “es la que tiene mantenimiento” y, además, tiene mejores condiciones porque es más alta y más arenosa. Pero la situación es distinta en las paralelas y las perpendiculares, donde “hace más de un año que no pasan las máquinas, lo mismo que el sector de Paso Piedras”.

Otra demanda recurrente es por la recolección de ramas: “El camión pasa una vez cada tanto, después de que los vecinos hacen muchos reclamos. Necesitamos que eso se articule un poco mejor y que no llegue a que tenga que haber muchos pedidos para que vengan. Se acumulan muchas ramas y eso molesta, genera el malhumor lógico en la gente, por un servicio que se cobra en las tasas municipales”.

Camino al Balneario

Hace años que los vecinos están pidiendo una rotonda o dársena de giro en la intersección del Camino al Balneario y Lonegro, algo que ya fue desestimado en las obras de pavimentación de ambas arterias. “Fueron trabajos que trajeron mejoras muy importantes, le hizo muy bien la obra al barrio, pero eso también trajo más circulación vehicular”.

Finalmente, Bisio advierte que la obra está incompleta: “Hay entre cinco y diez metros en la intersección que no están asfaltados, y se pasan la pelota entre la empresa que hizo una pavimentación y la que hizo la otra. Eso haría falta, porque se hacen unos pozos tremendos”.