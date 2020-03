Concejales buscan coordinar acciones con el municipio por el coronavirus

Los concejales del Frente de Todos, a través de la presidenta de la comisión de salud, Natalia Donati, convocaron a una reunión a las autoridades de Salud de la Municipalidad de Junín para coordinar acciones tendientes a organizar e informar a la sociedad sobre el protocolo para tratar el coronavirus.

Al respecto, la concejal afirmó: "Tenemos la responsabilidad de no alarmar a la comunidad, pero al mismo tiempo informar sobre los protocolos y pasos a seguir en la ciudad. No podemos dejar este tipo de cuestiones atadas a la suerte. En el año 2009 en el contexto de epidemia de la Gripe A, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que le otorgaba herramientas al por entonces intendente Mario Meoni para realizar acciones en pos de proteger a los vecinos de Junín.

Además, agregó: "El funcionamiento del 107 como número telefónico de contacto, disposiciones sobre la concurrencia masivas a espectáculos públicos, la compra de alcohol en gel u otros insumos para las escuelas y oficinas públicas, la diagramación de la comunicación oficial para identificar síntomas y prevenir contagios, la identificación de vecinos que provienen de zonas endémicas, son algunos de los temas que creemos se deben coordinar y decidir con urgencia en el marco institucional”.

“Nos acercamos a la oficina del Intendente para poder conversar esta cuestión con él de modo informal, pero lamentablemente nos transmitió que en este momento no nos podía atender. Esperemos que podamos contar rápidamente con esta reunión para trasladar acciones y tranquilidad a la comunidad”, cerró.