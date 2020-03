Se oponen a la intervención del Poder Judicial de Jujuy

Lisandro León, presidente de la Juventud de la Coalición Cívica de Bragado, presentó en el Concejo Deliberante de dicha ciudad, un proyecto rechazando el proyecto de Ley S-3553/19, del Senado Nacional, que solicita la intervención del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, presentado por el senador nacional Guillermo Snopek.

En diálogo con Democracia, León dijo que la iniciativa tenía el aval de la Coalición Cívica en todos sus niveles: nacional, provincial y local. “Está en tratativas de comisión, respaldado por el concejal Fernando Sierra, de la Coalición Cívica de Bragado. Una vez que tenga estado parlamentario correcto, se va a presentar en el recinto para su correspondiente votación. De todas formas, al tener mayoría simple Juntos por el Cambio en el Concejo, va a ser aprobado”, explicó.

El entrevistado dijo que a nivel nacional, en el Senado, el proyecto de intervención al Poder Judicial de Jujuy ingresó a través del senador Snopek. En dicha cámara el Frente de Todos tiene mayoría. Ya fue aprobado en comisión de Asuntos Constitucionales aunque todavía no en el Senado.

“El rechazo a dicho proyecto de Ley es porque viola la Constitución Nacional y la independiencia del Poder Judicial. Seguramente lo han presentado buscando la liberación de Milagro Sala, por eso buscan mandar un interventor en dicha provincia, para que el Poder Judicial no sea independiente y así liberar a Sala, presentándola como presa política, pero ella no lo es ya que tiene dos condenas”, explicó León a Democracia.