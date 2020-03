Tarjetas Alimentar: el lunes se entregan en Junín, Bragado, Chacabuco y Lincoln

Las tarjetas Alimentar del ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzarán a entregarse a partir del lunes próximo en Junín, Bragado, Chacabuco y Lincoln, mientras que en otros distritos de la Cuarta Sección Electoral, como Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, Leandro N. Alem y General Viamonte ya comenzó, con una gran cantidad de beneficiarios que se acercaron para obtener el plástico.

La información fue confirmada ayer a Democracia por fuentes de la cartera nacional que dirige Daniel Arroyo, aunque todavía falta confirmar el lugar donde se van a entregar las tarjetas.

El beneficio está destinado a comprar alimentos en supermercados y almacenes y está dirigido a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También para embarazadas a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciban la asignación.



Beneficiarios

Junín figura al tope del ranking regional, con 2354 tarjetas Alimentar para unos 4326 destinatarios. Siguen Bragado, con 1142 tarjetas y 2094 destinatarios; Chacabuco, con 1115 tarjetas y 2084 destinatarios; Lincoln, con 1082 tarjetas y 1916 destinatarios; Leandro N. Alem, con 558 tarjetas y 989 destinatarios; General Viamonte, 527 tarjetas y 943 destinatarios; Rojas, 519 tarjetas y 914 destinatarios; General Arenales, 357 tarjetas y 618 destinatarios; General Pinto, 292 tarjetas y 504 destinatarios; y Florentino Ameghino, 206 tarjetas y 380 destinatarios.

Un fuerte dinamizador

“Esto significará una inyección de casi 12 millones de pesos mensuales para nuestra ciudad, aportando 120 millones de pesos a la actividad comercial de Junín durante el 2020”, precisaron los concejales y legisladores juninenses del Frente de Todos, este sábado, en conferencia de prensa.

Y presentaron un proyecto de ordenanza que apunta a fomentar el buen uso de la tarjeta para cumplir con los objetivos del programa y para direccionar la compra en comercios locales.

Las tarjetas serán entregadas por el Banco Provincia y la Anses, que se pondrá en contacto con las familias beneficiadas, “por lo que no habrá ningún tipo de intermediario entre los beneficiarios y la entidad bancaria”, remarcaron.

El proyecto de ordenanza prevé la constitución de mesas de trabajo y suscripción de acuerdos con el Centro de Comercio e Industria local, cámaras empresarias o agrupaciones de comerciantes, para establecer parámetros de aplicación justa y equitativa de las mencionadas tarjetas sociales, y evitar la comercialización de productos no contemplados en las bases de cada programa.

Además se realizarán operativos de control en comercios que reciban tarjetas sociales. Por otra parte, un área específica para la recepción de denuncias de usuarios ante hechos abusivos y/o que coloquen en situaciones desventajosas a los beneficiarios de tarjetas sociales, como así también para establecer multas y sanciones a aquellos comerciantes que realicen prácticas desleales y/o abusivas respecto de los beneficiarios.

“Está fuera de toda grieta”

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró ayer que "terminar con el hambre" es una cuestión que "está fuera de toda grieta en la Argentina" al encabezar un acto en la ciudad de Mar del Plata en el que entregó la tarjeta Alimentar a más de 16.000 familias, parte del Plan Argentina contra el Hambre, impulsado por el gobierno nacional.

"Cuidar a los chicos y chicas, y que no haya hambre en Argentina. Esas dos cuestiones están fuera de toda grieta", destacó el ministro en el acto que tuvo lugar en el Espacio Unzué, en el barrio de La Perla.

En Mar del Plata se entregarán hasta el próximo 18, 16.800 tarjetas a madres de chicos y chicas menores de 6 años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo, y personas con discapacidad que reciban Asignación Universal por hijo.

El titular de la cartera de Desarrollo Social estuvo acompañado por el intendente local, Guillermo Montenegro, y la ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Fernanda Raverta.

"Las tarjetas significan 4.000 pesos para madres con un hijo, y 6.000 para aquellas con dos o más. No permiten extraer dinero, sino comprar alimentos. Estamos hablando de más de 30.000 chicos en todo el municipio, lo que representa 81 millones de pesos por mes", detalló.

Destacó además el impacto de este programa en la "agricultura familiar y economía popular, porque hay un montón de cooperativas que pueden producir y vender" y precisó que se trata de una inyección de "81 millones de pesos que no estaban en Mar del Plata".

En los próximos días se entregarán más de 16.000 tarjetas Alimentar en Neuquén, que contempla la asistencia alimentaria a 16.300 familias de toda esa provincia, según se anunció en un comunicado.

En Neuquén capital, la entrega será el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de marzo, de 7 a 14, en la Ciudad Deportiva de Lanín y Anaya, mientras que el lunes 16 se realizará, de 8 a 13, en la sucursal del Banco Nación ubicada en la Avenida Argentina.

En Río Negro, en el marco del Plan Provincial Río Negro Nutre, el gobierno provincial repartirá mañana las tarjetas del Plan Argentina contra el Hambre en Bariloche, y El Bolsón, y desde el jueves en el Centro de Atención Municipal (CAMU) del Barrio Lavalle de Viedma.

Según se estimó, "en Viedma recibirán el beneficio 1.824 personas, en San Javier 131, en Guardia Mitre 16, y en Bariloche otras 2.766 personas".