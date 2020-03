Confirmaron un caso de dengue en Junín y hay otros sospechosos

En Junín se confirmó un caso de dengue en una paciente que estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”.

Se trata de una mujer, oriunda de Los Toldos, que había estado en Entre Ríos hace varios días atrás, lugar donde se han confirmado al menos 70 casos a nivel provincial.

En el H.I.G.A. con asiento en nuestra ciudad, la paciente fue tratada y aislada, colocándose mosquiteros en las ventanas y demás medidas de precaución, ya que se debía evitar que el mosquito transmisor del dengue, el Aedes Aegypti, picara a la paciente. La paciente habría sido dada de alta.

Los directivos del Hospital no dieron detalles del caso, como así tampoco los de Región Sanitaria III. El doctor Jorge Herce, a cargo de Región, dijo que se iban a unificar todos los datos para darlos a conocer a la brevedad.

Junín

Consultado por Democracia, el doctor Carlos Lombardi, directo de Salud del municipio de Junín, manifestó que este único caso que dio positivo no era de Junín, sino de una vecina localidad, aunque estaba internada en el Hospital Interzonal.

“Nosotros, de Junín tenemos un solo caso sospechoso y estamos a la espera del resultado proveniente del Instituto Malbran, por ahora no tengo más información”, manifestó el director.

En la Región

Por su parte el doctor Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, en diálogo con Democracia el día de ayer hizo saber que hoy, a las 11, en la sede de Región (Borges y 25 de Mayo) iban a recibir las consultas del periodismo sobre estos casos.

“Tenemos que juntar todo el material que hay sobre los casos sospechosos, los confirmados, para confirmar, etc. Queremos dar información con certeza, ya que en estos momentos por otra parte está cambiando el protocolo de coronavirus”, dijo.

Al respecto cabe aclarar que sobre coronavirus las autoridades locales se han manifestado en los últimos días, pero no así sobre dengue, y mucho menos del caso confirmado en los últimos días en Junín.

Ante el planteo que nuestro distrito estaba en zona de riesgo, por estar presente el mosquito Aedes Aegypti, vector principal del dengue, el doctor Herce dijo que ciertamente nuestro distrito estaba en una zona de riesgo, pero que aún no tenía datos precisos (ayer a las 14 hs), aunque sabía que había denuncias.

Cabe aclarar que el dengue está entre las enfermedades de denuncia obligatoria en materia de salud.

Seguramente, en el HIGA han trabajado en la contención relacionada a la detección de casos importados para su aislamiento y así evitar la transmisión a nivel local, ya que hasta el momento no habría casos autóctonos de dengue en Junín.

El doctor Facundo Fernández Moll, epidemiólogo de Región Sanitaria III, sobre este tema dijo a Democracia que “en nuestra región transitamos una situación epidemiológica esperable, que significa la vigilancia, identificación, control de casos importados provenientes de áreas donde circula el virus del dengue”.