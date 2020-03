En el marco del mes de la mujer, el Comité Hipólito Yrigoyen de nuestra ciudad pidió enfáticamente justicia por los femicidios y aparición con vida de las mujeres desaparecidas.

“En esta fecha, desde las distintas instituciones del estado o privadas, generalmente, se realizan homenajes a mujeres destacadas, que seguramente bien merecido lo tienen. Pero durante este 2020 la historia es otra”, reza el comunicado.

“A sesenta días de comenzado el año, hemos tenido que lamentar casi setenta femicidios y muchísimas mujeres desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país. Estadística que supera ampliamente años anteriores.

Es terrible hablar de "estadísticas", que son, ni más ni menos, fríos números, cuando estamos diciendo que acá hay muertes, hay vejaciones, hay actos de crueldad de los más horrorosos”.

“Cuando el 3 de junio de 2015 salimos a las calles de nuestro país con la consigna Ni una menos, era Ni una menos y sigue siendo Ni una menos.

No queremos ni debemos acostumbrarnos a la crónica cotidiana que nos dice del hallazgo de una niña, joven o mujer asesinada”, continúa.

“La violencia de género y los femicidios deben ser cuestión de estado, y no hablamos de una política partidaria donde culpamos al gobierno de turno.

Necesitamos el firme compromiso de un estado en su conjunto, donde la mujer que es detectada en vulnerabilidad, que se anima a ir a una comisaría o un juzgado sea tratada y contenida sin importar su apariencia, clase social o grado de credibilidad que ostente.

Necesitamos un estado con actores capacitados que puedan dar respuestas y no que deban convertirse en voceros posteriores cuando ya se cometió el femicidio, habiendo podido evitarlo”.

“Este 8 de marzo, también alzamos nuestra voz por otras luchas y derechos ausentes o incumplidos, totalmente legítimos, pero de nada servirían con nuestras mujeres muertas”.