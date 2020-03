Pese a las críticas del Gobierno, el campo va al paro por cuatro días

Desde las cero hora de hoy y hasta el jueves 12, a las 24, se encuentra vigente el cese de comercialización dispuesto por las entidades rurales, en reclamo por la suba de tres puntos de las retenciones a la soja que se concretó días atrás.

La medida fue convocada por la Mesa de Enlace agropecuaria aunque con algunas discrepancias, tal es el caso de la Federación Agraria que dio libertad de acción a sus afiliados.

En recientes declaraciones, el gobernador Axel Kicillof aseguró: “Todavía tengo que seguir analizando la posición del sector porque me cuesta entender que no acepten los beneficios”.

“Es una actitud que no logro comprender”, dijo sobre la medida de fuerza.

Democracia consultó sobre la medida al presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking y al senador por el Frente de Todos, Gustavo Traverso.

Frederking: “Al campo le gusta producir”

El presidente de la SRJ aseguró que al sector no le gusta tomar ese tipo de medidas, porque “al campo le gusta producir”.

Aseguró que el sector está “expectante” y que el objetivo es que la medida se cumpla “en paz y en armonía”.

“No es la medida que le gusta tomar al campo. Al campo le gusta producir, invertir, estar en movimiento. Ese es el espíritu de la gente de campo. Pero se llega a esto de alguna forma porque también el campo quiere que se lo escuche y sentimos que eso no pasa”, cuestionó.

“No entienden nuestra situación de verdad, que es de mucha complejidad”.

Asimismo aseguró que la situación no es solo sobre las retenciones a la soja sino que “es ante el aumento de la carga tributaria, que es más que el tema retenciones. La cantidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales que hacen que cada vez sea más difícil sostener en nuestra actividad”.

Frederking hizo hincapié en la búsqueda de diálogo “durante todo este tiempo lo hicimos, pero creemos que fue de alguna manera, impuesto. Los puntos solicitados no se tuvieron en cuenta y no logramos el diálogo que hubiéramos querido”.

Como sector productivo remarcó que “el campo siempre colaboró, hace 16 años colabora con este impuesto , que limita la producción” y agregó que “están desapareciendo productores y la realidad que se pinta de la renta extraordinaria del campo es una gran mentira”.

El titula de SRJ indicó que aún no tienen información sobre la metodología que se implementará para las compensaciones: “Hasta ahora no hay nada. Hay solo una promesa, no están siquiera instrumentadas”.

Traverso: es una medida “excesiva”

Por su parte, el senador provincial por el Frente de Todos, Gustavo Traverso aseguró que “en el marco de la ley, si bien no nos gusta la medida, tenemos que aceptarla. Tienen derecho a protestar y hacer este lockout como medida de protesta”.

Según destacó el legislador: “No estamos de acuerdo porque entendemos que los grandes productores, sobre todo del cultivo de soja, han tenido muchos beneficios en los últimos cuatro años, una mega devaluación, pasaron de comercializar con un dólar a 9 a uno de 63, tuvieron bajas de retenciones, un montón de beneficios y al resto de los argentinos les fue muy mal en esos cuatro años”.

En esa línea consideró que “el que más esfuerzo tiene que hacer es el que tuvo más beneficios en el último tiempo y éste es el sector agrario, que produce soja y no en escala, porque estamos hablando de más de mil toneladas al año. Así que no estamos de acuerdo con esta medida de protesta, nos parece excesiva”.

Traverso cuestionó que “si bien tienen derecho a protestar, nos parece demasiado cuatro días. ¿Qué le quedaría a los grandes perdedores del modelo si los grandes ganadores hacen este tipo de medidas? Realmente nos parece una exorbitancia”.

No obstante, abogó por el diálogo: “Creo que no hay que perderlo. Hay un montón de cuestiones a poner en la balanza”.

“Estos 3 puntos de aumento a los grandes productores de soja no es una medida de neto corte fiscal sino que compensa las economías regionales. En el mismo paquete de medidas hay una baja de retenciones de las economías regionales en general, que hace que el efecto fiscal de esto sea cero. Lo que pagan más los grandes productores de soja, es lo que pagan menos los pequeños y medianos productores de otros cultivos, de más de 24 en toda la Argentina que tuvieron una baja en el derecho de exportación”, destacó y agregó: “Es una medida que equilibra el desarrollo del conjunto de las producciones”.

“Hay que seguir trabajando, fortaleciendo el diálogo, para nosotros los productores son muy importantes, son motor no solo de crecimiento económico sino de divisas y es el sector productivo más importante en la Argentina. Sería una lástima entrar en una confrontación que no nos lleve a ninguna parte”.