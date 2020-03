Coronavirus: Lombardi aseguró que se debe estar “alerta” e hizo hincapié en los cuidados

Al creciente número de casos de coronavirus que se dieron en distintos países donde la enfermedad hizo foco, se suman los ocho casos registrados en Argentina, al que se sumó ayer la primera persona fallecida en el país por el virus.

Para echar luz sobre la expansión de la enfermedad y la importancia de los cuidados, TeleJunín entrevistó al Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud del municipio, quien dio detalles sobre la prevención del Covid19 y destacó las reuniones con las áreas de salud para poner en marcha el protocolo de salud.

Una enfermedad nueva

El secretario de Salud explicó que “se trata de una enfermedad totalmente nueva, si bien hay otros serotipos de coronavirus, que han producido otro tipo de enfermedades con características bastante similares, este es un serotipo de coronavirus distinto”.

Para explicarlo de manera clara, indicó: “El coronavirus es un tipo de virus que puede provocar cuadros de vías respiratorias, la mayoría de las veces, leves y que está entre nosotros, no este en particular que es nuevo esta es una nueva cepa que produce una enfermedad, llamada Covid19 y se lo desconocía hasta ahora”.

Dentro de las características que analizan, ante los casos ocurridos, Lombardi dijo que “el virus ha adquirido una capacidad de contagio bastante importante indudablemente por lo que se lleva reportado hasta ahora, que son casi 100 mil casos a nivel mundial”.

La característica para remarcar, según indicó, “es que ha tenido mucho menor mortalidad, no supera el 3% y en general es a personas de edad avanzada, mayores de 65 o 70 años”.

Hasta ahora no han sido reportados casos de mortalidad en niños.

“La mayoría de los casos son de presentación respiratoria, en general leves o moderados, como el paciente diagnosticado en Argentina (el primero)”.

Protocolo de acción

“Indudablemente tenemos que estar alerta”, reconoció el secretario de salud, y agregó: “Sobre todo si hay personas que viajan a zonas donde está instalado el virus y si presentan síntomas”.

En esa línea destacó que “es importante la definición de casos sospechosos. Se trata de personas con fiebre y algún síntoma respiratorio severo o leve, puede ser dolor de garganta, rinitis, rinorrea, sin tener un gran compromiso respiratorio pero sí debe tener nexo epidemiológico, es decir, haber estado en contacto con alguna persona enferma o venir de viaje de esos lugares donde hay circulación viral activa”.

El protocolo se puso en alerta desde el ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia para que se normalice sobre cómo actuar ante un caso sospechoso.

En la ciudad se realizaron reuniones con autoridades del Hospital y Región Sanitaria así como con clínicas privadas. Además, desde la secretaría de Salud se realizaron reuniones en las Caps, para conocer detalles de la enfermedad y saber cómo actuar ante casos sospechosos.

También hubo contactos por personas de Junín que forman parte de la comunidad china, “estamos atentos por si alguien hubiera viajado desde China, haciendo un seguimiento. De hecho volvió gente pero no habían estado en las zonas complicadas”, explicó Lombardi, descartando cualquier posibilidad de casos sospechosos.

Medidas de prevención

Consultado por el uso del barbijo, el profesional aseguró que “tiene una indicación muy precisa, es para las personas enfermas, las que presentan sintomatología respiratoria y para los miembros del equipo de salud que van a actuar con esa persona. A esto se suma si hay personas con síntomas”.

Actualmente, el protocolo en Argentina tiene que ver con internar al paciente para hacer un seguimiento mucho más pormenorizado de la evolución.

“Si hubiera en algún momento necesidad de hacer algún aislamiento domiciliario de algún contacto y ese contacto presentara síntomas, los convivientes tienen que usar barbijos, guantes y protección ocular porque el virus ingresa a través de gotas gruesas por la mucosa oral, nasal u ocular”, explicó.

“Por eso cuando estamos engripados uno de los consejos, -porque la prevención es fundamental- es lavarse las manos, usar alcohol para higienizarse las manos frecuentemente, antes de alimentarse, al tocar superficies que puedan haber estado contaminadas. Si nos tocamos los ojos, la nariz o la boca al haber estado con una persona con síntomas respiratorios, lavarnos las manos permanentemente”, destacó, entre otras medidas.

“La persona que no tiene síntomas no necesita usar barbijo, sí debemos cuidarnos, con higiene respiratoria, de taparnos con el pliegue del codo al toser, de higienizarnos las manos y de mantener una distancia no menor a dos metros entre personas cuando hay aglomeración de gente por la posibilidad de contagio a través del estornudo, la tos y demás”.

Si se usa pañuelo descartable, se debe desechar en lugar adecuado y luego lavarse las manos.

Dengue y Sarampión

Lombardi además hizo hincapié en la presencia del dengue donde en la provincia de Buenos Aires existen poco más de 150 casos confirmados y destacó las medidas preventivas.

Del mismo modo, recordó los cuidados respecto del sarampión, que -cabe destacar- el país asiste al brote más importante de los últimos 20 años, con 156 casos.