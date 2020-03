La tarjeta Alimentar inyectará más de $ 11 millones en Junín

La Tarjeta Alimentar del ministerio de Desarrollo Social de la Nación se presentaría en Junín antes de fin de mes y comenzaría a regir desde el 1° de abril, según información recabada por Democracia de voceros oficiosos del Frente de Todos de Junín, con una inyección a la economía local de más de $ 11.800.000 por mes, una buena noticia no solo para las familias vulnerables, sino también para la reactivación del comercio, un sector castigado por la caída del consumo y la crisis.

Como adelantó este diario, se repartirán 2356 tarjetas, para unos 4326 beneficiarios.



“El balance de la implementación de la tarjeta hasta acá es muy positivo, terminamos febrero con 922 mil tarjetas puestas en marcha, creo que se ha puesto en marcha en tiempo récord, a una semana de asumir pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en Concordia, la ciudad que tiene los índices de mayor pobreza de la Argentina, ya cubrimos prácticamente todos los grandes centros urbanos en febrero y en marzo terminaremos cubriendo 1.400.000 tarjetas”, declaró el titular de la cartera nacional, Daniel Arroyo, en diálogo con Democracia.

Y detalló: “Estamos hablando de una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de seis años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, las personas con discapacidad, con asignación, una tarjeta de 4 mil pesos para las madres que tienen un chico menor de seis años, y de 6 mil pesos para las que tienen dos o más chicos”.

A su vez, el funcionario destacó que “más allá de la velocidad de haberlo puesto en marcha, el otro elemento positivo tiene que ver con los consumos, ya que el 60% se realizan en leche, carne, frutas y verduras”.

“Nosotros apostamos a que pare la caída del consumo de leche, porque hasta ahora todo el tiempo viene bajando, por lo que entendemos que con estos consumos empieza a revertirse la situación”, afirmó.

“La situación está dificilísima”

"Yo convivo todos los días con el dolor", admitió Arroyo, al hacer referencia a la delicada situación social del país.

El funcionario participó ayer del inicio del ciclo 2020 en el EPI “Infancias Libres”, ubicado en el barrio Ejército de los Andes, partido bonaerense de Tres de Febrero, y recorrió el polo educativo emplazado en el lugar, donde se desarrolla una primaria y un bachillerato para jóvenes y adultos.

“El mejor lugar para nuestros chicos son estos espacios para la primera infancia, las escuelas, porque es desde acá que pueden tener mejores oportunidades”, dijo el ministro.

Arroyo contó que en sus recorridas ve "la cara de las madres que me cuentan que sus nenes dejaron de tomar leche para tomar mate cocido" y agregó: "esa, como otras situaciones, son las que debemos revertir en toda la Argentina".

"Trabajamos todos los días con nuestros equipos, a veces no alcanzan las horas; todo esto cae en mi cuerpo, yo llego a la noche y me desplomo en mi casa con mi mujer. La situación está dificilísima, durísima y veo y vivo el dolor de muchísima gente de nuestro país", expresó.