Carbap advierte con un paro en protesta por la suba de las retenciones a la soja

Pese al anuncio oficial de segmentación de las retenciones, a través de la cual solo uno de cada cuatro productores sentirá el impacto del aumento del 10% establecido por el Gobierno, un sector del campo insiste con concretar una medida de fuerza.

De hecho, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, declaró que su entidad está dispuesta a hacer un cese de comercialización en los próximos días de manera individual.

"Si la Mesa de Enlace o CRA no deciden un paro, Carbap lo hará sola", alertó el presidente de la entidad. Carbap está adherida a CRA y ya le pidió en otras oportunidades un cese de comercialización.

"El anuncio no conforma, desembocamos en una medida de fuerza ", dijo de Velazco, sobre el anuncio de aumento de los derechos de exportación a la soja del 30 al 33% que ratificó ante dirigentes de la Mesa de Enlace el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El dirigente dijo que hay mucha disconformidad entre los productores por el aumento de la presión impositiva en general.

"No nos convence que lo que entra por un lado salga por otro", dijo de Velazco en relación con el esquema de segmentación de los derechos de exportación que establece alícuotas menores a quienes produzcan hasta 1000 toneladas por campaña agrícola.

En enero pasado, Carbap organizó una asamblea en Pergamino en la que se rechazó la suba de los derechos de exportación a los granos y la posibilidad de fijar un esquema de segmentación.

Por otra parte, en un comunicado, la entidad rural expresó que "el sector no soporta un solo impuesto más" y que "si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, se debería probar con propuestas más superadoras, como bajar el gasto del Estado".

La entidad añadió: "Desde Carbap esperábamos nuevas señales y no las tuvimos. Más de lo mismo. Mal comienzo". Y concluyó: "Sin duda se busca un campo enojado; entendimos el mensaje".





Frederking: “La capacidad tributaria no da para más”

El presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Gustavo Frederking, afirmó ayer a Democracia que “no es una segmentación, sino un sistema de compensación. Por ejemplo, si estás dentro del rango del 28% de retención, hacés el planteo ante el organismo estatal que se decida, y te compensan el 5% restante. Pero durante el gobierno de Cristina esto fue muy burocrático y muchos productores desistían. De todos modos hay que ser muy cautos, porque quizás ahora las hagan más simples”.

“De la Mesa de Enlace se desprende que a ellos el diálogo les pareció positivo. Estamos todos de acuerdo con el diálogo, pero esto fue un sacudón, no se esperaba un 3% más de retenciones”, expresó. Y añadió: “Se hace foco en las retenciones, pero básicamente el malestar es porque la capacidad tributaria ya no da para más”, afirmó.

“Uno habla con los productores y se está planteando como posibilidad, por el malestar de esta medida, no sembrar soja, ir a otros cultivos, los tradicionales, trigo y maíz, incursionar en algunos más de ahora como el sorgo, algunos que se hacían antes y se dejaron de hacer como el girasol. Además hay que sumarle que la soja está bajando de precio, y con el tema del coronavirus, China es el principal comprador y eso va a influir en el precio”, dijo.

“Los políticos no se dan cuenta de que las cosas pueden ser como un boomerang, porque si la gente produce menos, invierte menos, no genera fuentes de trabajo, eso se traduce en más pobreza y menos producción para cobrar retenciones”, advirtió.

Sobre la viabilidad de un cese de comercialización, afirmó: “El paro es viable, Carbap en la provincia de Buenos Aires y la Pampa es la principal entidad, pero ojalá haya unión entre las entidades y que se puedan tomar medidas a través del consenso”.

FAA descarta protestas

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, aseguró ayer que las entidades agropecuarias "no evalúan medidas de fuerza" ante la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a la soja.

Según el dirigente, la última reunión que la Mesa de Enlace mantuvo con Basterra, "fue en buenos términos, pero no estamos conformes con la manera en que se está segmentando" el esquema de retenciones.

No obstante, subrayó que "no se evalúa que haya medidas de fuerza" para enfrentar la decisión del Gobierno de subir de 30 a 33% las retenciones a la soja.

En declaraciones periodísticas, Achetoni señaló además que "siempre está la posibilidad de renegociar, esa es la voluntad que vimos en el Gobierno".

También comentó que en los próximos días la entidad hará "una ronda de consultas con nuestras bases para hacer una revisión de esta medida oficial".

"Creo que esto no está cerrado", completó.