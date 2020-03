El complejo sojero volvió a liderar el ranking de exportaciones del país

La soja fue nuevamente el mayor complejo exportador el año pasado, con una participación de 26% sobre el total de las ventas externas, por un monto de US$ 16.943 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En 2019, las exportaciones argentinas sumaron US$ 65.115 millones, precisó la entidad oficial en un informe sobre complejos exportadores.

El año pasado los principales sectores exportadores fueron, en este orden, soja, industria automotriz, complejo maicero, sector petróleo y petroquímico, carnes y cuero bovinos, oro y plata; complejo triguero; pesca, siderurgia y cebada.

El sector automotriz concretó exportaciones por US$ 7.126 millones, con una caída de 11,6% respecto a 2018.

A pesar de este retroceso, el sector automotriz se mantuvo como el segundo complejo exportador con una participación de 10,9% en el total de las ventas nacionales, un lugar similar al que ocupó el año previo.

El complejo sojero, por su parte, en 2019 registró un incremento de 12,5% respecto a 2018.