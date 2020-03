Cuestionamientos y adhesiones de los concejales tras el discurso del intendente

Finalizado el acto de inauguración del período de sesiones, los concejales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos dieron su opinión sobre las palabras del intendente Pablo Petrecca en el discurso de apertura, donde abordó distintos ejes, hizo anuncios -como la creación de la cuarta planta de gas, el proyecto del autódromo y un plan que apunta al problema habitacional-, pero sobre todo, remarcó la necesidad del diálogo y el consenso.

D’Andrea: “Ilusionados con lo que se viene”

El concejal de Juntos por el Cambio y presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D’Andrea, destacó que el discurso tuvo aspectos bien marcados: “Por un lado el repaso por lo conseguido desde 2015/2016, en la primera gestión de Pablo. Y cuando se hace ese repaso uno ve que muchos de esos problemas con que nos encontramos en 2016 hoy se encuentran resueltos y es una gran satisfacción”.

“La otra parte del discurso estuvo más enfocada en lo que viene por delante. Siempre teniendo como pilar el consenso y el diálogo con todos los sectores, ya sean políticos como la sociedad civil”, destacó.

“Estamos ilusionados con lo que se viene por delante. Marcó varias cuestiones en cuanto a obras que se van a encarar y serán fundamentales para Junín, para seguir construyendo Junín y lograr esa ciudad que todos queremos”.





García: “Junín por encima de las ideologías”

Para el concejal del oficialismo, Marcelo García, a través del discurso se vio “la consolidación como político del intendente, estos cuatro años por los que la gente volvió a darle ese crédito otros cuatro más. Quedó plasmada en un crecimiento político”.

Asimismo destacó el hecho de “poner ejes para estos cuatro años, que creo que ya quedan para las próximas aperturas de lo que serán las próximas sesiones. El consenso, el desarrollo y la consolidación. Creo que es eso lo que se busca en una reelección como ha tenido el intendente a través de los vecinos que le dieron esa posibilidad”.

García remarcó el diálogo con el ministro Meoni: “Empiezan a tener esa concordancia y esperamos que se lleve a cabo por el bien de todos. No hay que dejar afuera a nadie, para que Junín empiece a tener una política de gestión como eje de estado y me parece más que importante. Vamos a tener a Junín por encima de lo que son las ideologías políticas”.

“El discurso fue muy claro sobre lo que se va a hacer, sobre la Agencia de Desarrollo, sobre todo el Grupo Servicios Junín que va a seguir brindando un servicio principal como es el gas , con la cuarta planta que se anunció. Además una intervención en la parte inmobiliaria, lo cual es algo que se viene planteando y es bienvenido”.

Echeverría: “Me pareció un discurso repetitivo”

“En una apertura de sesiones uno deposita las expectativas en un gobierno municipal de una ciudad en la que vivimos todos y queremos lo mejor para Junín”, adelantó la concejala del Frente de Todos, Carolina Echeverría.

“Me pareció un discurso repetitivo en líneas generales a los de años anteriores, respecto de la salud, la educación, seguridad”.

“Si bien dijo que va a terminar el centro de monitoreo, no hizo alusión a otras obras con respecto a la seguridad cuando estamos viendo que todos los días nos están acechando con diferentes delitos y generalmente a personas más vulnerables como la tercera edad”, cuestionó.

“Cuando habla del diálogo lo venimos escuchando, y de un gobierno transparente. Creo que es una falta a la verdad a los concejales y, a sí mismo, a la población".

Echeverría destacó que “se puso al hombro proyectos provinciales y nacionales”.

“Cuando nosotros fuimos al Ministerio hemos pedido los diferentes expedientes que se habían presentado en diferentes ocasiones por el intendente Petrecca y no encontramos ninguno. Eso significa que no había pedidos para el aeródromo, ni para el paso bajo a nivel ni para terminar la terminal, o sea pedidos formales no existen o por lo menos no encontramos cuando hicimos los pedidos al ministerio”.

“Me parece que hace mucho hincapié en el diálogo, nosotros hacemos hincapié en la falta del diálogo en estos cuatro años”, reclamó.

De todas formas aseguró: “Ponemos igualmente toda la expectativa en esta gestión y esperamos sea lo mejor para JunÍn”.





Muffarotto: “Falta trabajo y producción”

“Hace una invitación al diálogo, al consenso, a los que formamos el Frente de Todos. Nosotros venimos trabajando sobre esas premisas pero no lo vemos. Quiero apostar a que en esta nueva etapa, aunque sea por conveniencia, por la coyuntura política lo haga. Soy optimista para poder trabajar hacia delante pero no es lo que viví estos cuatro años pasados”, cuestionó la concejala del Frente de Todos, Victoria Muffarotto.

Aseguró que en el discurso “falta lo más importante que es el trabajo, la producción, recuperar el poder adquisitivo de la familia. Y para eso se necesita decisión política y un intendente es el jefe de las políticas públicas de una ciudad, no es un mero gestor”.

Asimismo indicó: “Me quedan dos años como concejala y me gustaría realmente trabajar. Pero hasta el momento hemos pedido informes para poder legislar y lo cierto es que estamos legislando a ciegas. Nos enteramos cosas de la gestión por el diario y como concejales tenemos una responsabilidad mayor”.





Mazzutti: “El diálogo se practica, no es una foto”

Para el concejal del Frente de Todos, Lautaro Mazzutti, “fue un discurso al que nos tiene acostumbrados, que se repite año tras año. Apela a la palabra, diálogo y consenso y la verdad que en estos cuatro años no lo ha practicado, no hemos tenido la respuesta esperada como oposición. Siempre digo que el diálogo se sienta, se practica, no es una foto ni es declamativo, esperamos que desde hoy así lo sea”.

Mazzutti aseguró: “Nosotros como oposición constructiva que somos estamos dispuestos a dialogar y llegar a los consensos necesarios para que la ciudad crezca”.

“Algo que me sorprendió es el anuncio de la obra del aeródromo. Sabemos que es una obra que durante cuatro años de Cambiemos el intendente nunca la ha pedido formalmente pero por suerte con el gobierno del Frente de Todos, a través del ministro Mario Meoni, seguramente sea una obra que se lleve a cabo, trascendentral para la ciudad y el futuro”, destacó.