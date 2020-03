Comunicado de Carbap

“Una vez más se vuelve a poner en juego la confianza del productor agropecuario argentino al gobierno de turno. Y eso no tiene retorno.

Seguimos perdiendo oportunidades. El mundo progresa y acá continuamos dando vueltas en redondo como el perro que se muerde la cola.

Nuevamente se busca al campo para financiar a optimistas funcionarios desacoplados de la realidad en la que vivimos.

El sector no soporta un solo impuesto más. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, se debería probar con propuestas más superadoras, como bajar el gasto del Estado.

La solidaridad debe ser de todos los argentinos por igual. Es hora de que los distintos actores económicos de nuestro país y los políticos, en particular, también sean solidarios y aporten algo en bien de todos.

Desde Carbap esperábamos nuevas señales y no las tuvimos. Más de lo mismo. Mal comienzo. Mismas recetas no promoverán distintos resultados.

Sin duda, se busca un campo enojado. Entendimos el mensaje”.