Retenciones: la Mesa de Enlace consultará a las bases si van al paro

La confirmación del aumento de las retenciones a la soja, que del 30% pasará a ser 33%, y de una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción dejó al sector con gusto a poco, y consultarán a las bases para decidir posibles medidas.

Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.

Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; Coninagro, Carlos Iannizzotto; Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, coincidieron en que fue una "buena reunión", pero que no se iban conformes con el resultado.

Democracia consultó al presidente de la Coalición Cívica y delegado provincial de Renatre, Rodrigo Esponda, sobre los alcances de la suba y el descontento del sector que podría ir al paro.

“Las mismas recetas”

Esponda aseguró que las retenciones “son un impuesto distorsivo de la producción que no debería existir. No quiere decir no pagar impuestos, sino pagar impuestos que sean más lógicos y consensuados con la producción”.

“Generan que la producción baje, que se disminuya la cantidad de hectáreas sembradas, menor movimiento en todo el territorio. Siempre voy a estar en contra de las retenciones porque con ellas logramos una pérdida en la siembra de trigo, de maíz, de girasol. Sería una lástima volver a perder los récords que tenemos y la cantidad de exportación, con los volúmenes de exportación que tenemos”, argumentó.

“La novedad de la segmentación creo que es más de lo mismo”, resaltó Esponda.

“Ya lo vivimos esto de los listados, de anotarse, de que le iban a devolver a algunos. La realidad es que no terminan devolviéndole a nadie y lo único que hacen es una burocracia que te termina llevando un montón de tiempo para que después no tengas ese beneficio. Creo que volvemos a las mismas recetas: más retenciones, que genera menos trabajo, menos movimiento, y esto de los reintegros que termina siendo un anuncio no se termina de cumplimentar y son los productores los que terminan sin recibir nada”, concluyó.