Empresarios consideran “un alivio” el plan que pone en marcha ARBA

A partir de este lunes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidido por Axel Kicillof, pondrá en marcha el plan de pagos para que más de 600 mil Pymes bonaerenses puedan regularizar sus deudas con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). El programa contempla quitas y plazo de pago de hasta 10 años. La inscripción estará vigente del 2 de marzo al 31 de mayo inclusive.

Las pymes bonaerenses, que deben alrededor de $26.000 millones, tendrán la posibilidad de acceder al nuevo plan de pagos de la ARBA, que permite regularizar deudas de los impuestos Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotores, Ingresos Brutos y Sellos con importantes beneficios.

El programa de regularización contempla la quita total de intereses, multas y punitorios. Abarca deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019, tanto en estado judicial como prejudicial, planes de pago caducos y vigentes.

A la vez, posibilita pagar en un plazo de hasta 10 años (120 cuotas) con un interés fijo, o bien en 3 cuotas sin intereses de financiación. En el caso de las empresas que posean deuda en instancia judicial, también prevé el levantamiento automático de los embargos con la sola adhesión al plan.

Capynoba

Desde la Cámara Pyme del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba), el contador público Guillermo Vega, presidente de la entidad, en diálogo con Democracia, afirmó que la propuesta es “beneficiosa por el plazo y, aparentemente, la tasa de interés no es tan alta”.

Manifestó que muchas Pymes estaban endeudadas desde hace tiempo, por lo cual el plan de regularización de deuda de ARBA significaba “un alivio para poder continuar trabajando, más allá de la situación particular de la economía”.

Respecto a la situación de las pequeñas y medianas empresas que pertenecen a Capynoba, el contador Vega dijo: “son empresas muy pequeñas o de emprendedores que están incursionando y les cuesta muchísimo iniciar una actividad. En cuanto a los que están en funcionamiento, muchos están endeudados con relación a los aportes y contribuciones, sobre todo los comercios y los servicios. Se les va acumulando porque no pueden pagar, entonces estos dos planes tanto de AFIP como de ARBA les han permitido, por lo menos, regularizar la situación”.

“El plan de ARBA entra en vigencia este lunes y creo que va a ayudar. Y AFIP también puso en marcha un plan de pago similar, plazos de hasta 10 años, quita de intereses que la moratoria que se aprobó a principios de este año. Esto va a ayudar a tratar de regularizar la situación económica, paliar el endeudamiento de las Pymes, que no se le sigan generando más deuda por los intereses y las multas que fue imponiendo la AFIP durante todo este tiempo. Hay una quita de intereses de acá para delante y eso es bueno, es un alivio muy importante, sobre todo para las Pymes que les cuesta arrancar y mantenerse. Hay empresas de muchos años que hoy están complicadas, sobre todo porque las ventas son insuficientes”, explicó el contador Vega.

El entrevistado recordó también que la situación de las Pymes también se vio afectada por el costo de los servicios los años anteriores, sobre todo la luz y el gas fue lo que más afectó a las Pymes, siendo uno de los sectores que más sintieron el tarifazo. “Eso fue una ecuación que no tuvo en cuenta el gobierno anterior. Este año, el congelamiento de las tasas y demás por ahí da un alivio, por lo menos en un momento tan crítico”, opinó.