Cuchillos artesanales: Rey Garufa, un desafío sobre fuego en nuestra ciudad

Tras años en el ferrocarril y retirarse de la empresa de energía eléctrica, el juninense Juan Ilacqua decidió montar un taller donde confecciona cuchillos artesanales a pedido, con grabados de clubes o frases, y con sus propios diseños volcando toda su experiencia en la materia.

Rey Garufa es el nombre del emprendimiento con el que recorre distintas ferias locales y de la Región ofreciendo sus hojas y mangos fabricados por él mismo con acero de sembradoras o elásticos de autos y maderas cuidadosamente seleccionadas.

“Yo aprendí este oficio con Rogelio D'Angelo, cuando trabajaba como ferroviario hace muchos años, que es la gran universidad de Junín en el aprendizaje. Había gente que apenas tenía el primario y sabía cualquier cantidad de todo. Era mucha mano de obra muy calificada”, destacó en una entrevista con Democracia.

“Comencé confeccionando en talleres prestados para amigos o regalar, pero nunca para mí. Así arranqué. Después, antes de retirarme de la empresa EDEN, un amigo me incentivó a seguir haciéndolos a gran escala y me empezó a dar vuelta la idea. Con este emprendimiento como tal empecé a pleno hace un año”, afirmó.

“A todo esto, conseguí una lijadora de banda, que era muy difícil de encontrar, que las hacen en San Francisco, Córdoba y, además, tengo un horno a gas para templar. Tuve que aprender a hacer todo de nuevo porque no era la herramienta a la que estaba acostumbrado usar”, aseguró.

“Como materia prima, yo uso elásticos de autos o discos de arado y sembradora. Yo trabajo por desbaste: lo corto con una amoladora y después todo con la lijadora, que se van cambiando del grano 36 al 1500. El grabado lo hago con electrólisis o ácido”, destacó.

Con el mango sucede lo mismo. “Soy de utilizar maderas y por ahí utilizo cuerno de ciervo de volteo, cuando se le cae como sucede cada año. Cuando salgo de la Provincia, ando por los aserraderos buscando palo santo, guayubira, guayacán y los que venden leña me consiguen retama que viene de San Luis”, explicó.

“A pedido y míos”

“Yo vendo mucho por internet y los mando por correo a todo el país. Me llaman de todos lados. Además tengo contacto con todos los artesanos de todo el país”, afirmó Ilacqua.

Por ejemplo, “me piden personalizados con frases o escudos de clubes u otra terminación. Hice muchos con el escudo de Defensa y Villa Belgrano; después de Boca, River, Ford y Chevrolet. Además yo hago mis propios diseños de grabados”, informó.

“También me piden el Kucri, que es el usado por el ejército nepalés y que estuvo en la Guerra de Malvinas donde ya sabemos qué pasó. Hasta es peligroso hacerlo por los dos filos que tiene. Hasta ahora hice cinco y me los sacaron de las manos”, indicó.

“Tengo mucha variedad y, por lo general, el cliente encuentra el que quiere entre los que tengo ya hechos”, confirmó.

“Ahora, tengo un proyecto para realizar un taller grande y enseñar a hacer los cuchillos, ya que la gente me pide aprender con cursos. Otra idea es dejar algún legado enseñándoles a los chicos en las escuelas”, explicó.