El tramo de la ruta 188 entre Junín y Pergamino pasó a manos del Estado

En un acto del que participaron funcionarios y legisladores, la empresa estatal Corredores Viales tomó ayer el control del Corredor Vial 2, en la Ruta Nacional 188, que une Junín y Pergamino y que era gestionado por la empresa Carretera de Integración Pampeana (Cipsa).

El traspaso administrativo se realizó sobre el kilómetro 152 de esta carretera nacional, a la altura del Peaje de la localidad juninense de Agustín Roca. El acto contó con la presencia del presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasof; el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García; y los legisladores Gustavo Traverso y Valeria Arata.

Corredores Viales es una empresa de capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son el ministerio de Obras Públicas, que posee el 51% y Vialidad Nacional, con el 49%, y su objetivo principal es gestionar, con criterios de calidad, transparencia y eficiencia corredores viales en el territorio nacional.

Traspaso

“Nos estamos haciendo cargo de una buena decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En total son 3500 kilómetros de ruta que estaban concesionadas, licitadas por 2010 y cuyos contratos se fueron venciendo”, dijo Atanasof.

“Vamos a instaurar este nuevo modelo de gestión que tiene que ver con poner en valor todo lo que no se hizo durante los cuatro años”, apuntó

“Comienza una nueva etapa y la primer medida va a ser conservar y priorizar los 16 puestos de trabajo de los compañeros del expeaje de Ameghino que hoy no tenían ningún tipo de función. Van a tener un rol estratégico en el desarrollo de la empresa para todos los corredores viales”, afirmó el titular.

“Vamos a tratar de reparar lo que no se hizo en estos últimos cuatro años y fundamentalmente vamos a agregar tecnología a estas rutas que simbolizan un circuito económico productivo muy importante para la Región como lo es la Ruta 188, que une las rutas 8 y 7”, destacó.

Ahora, “vamos a hacer una auditoría muy rigurosa para saber qué se hizo durante los últimos años, ya que las concesiones tenían ingreso a través del cobro por peaje y por un montón de subsidios que le entregaba el Estado”, remarcó.

“Vamos a continuar con el cobro del peaje de Agustín Roca y, como dijo el Presidente, no vamos a tocar ninguna tarifa hasta que la economía de los argentinos se fortalezca. Hay muchas cosas por hacer antes de corregir el cuadro tarifario”, subrayó.

Villegas – Junín

En este sentido, Corredores Viales asume la administración de estas vías desde la responsabilidad colectiva, para garantizar el funcionamiento de la infraestructura vial de manera eficiente, sostenible en el tiempo y cumpliendo con los estándares medioambientales y de seguridad. Todos los argentinos y las argentinas tienen el mismo derecho, a lo largo y ancho del país, de acceder a servicios de calidad.

Al respecto, el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, confirmó: “Hay que destacar que Vialidad Nacional ya retomó el control del tramo General Villegas - Junín, que es parte del corredor vial y este tramo había quedado en el medio, cuando se cerró el peaje en Ameghino quedando con poca claridad quién se hacía cargo del mantenimiento de la ruta.

“A partir de ahora Vialidad toma ese tramo y la administración se hará cargo del tratamiento entre Junín y Villegas, como ya lo hicimos en otros lugares de Argentina de la Ruta 188 en La Pampa y Mendoza. Vialidad está acompañando a la creación de esta empresa estatal Corredores Viales con los objetivos bien definidos acompañando y deseando el mejor de los éxitos”, concluyó.

Asimismo destacó que la Ruta 7 “es una de las prioridades que tiene este gobierno, está dentro de un programa especial pero las obras las queremos continuar en los tramos que podamos avanzar. Estamos cercanos a llegar a Carmen de Areco con la doble vía y seguramente vamos a poder retomar con más fortaleza el tramo de doble vía o autopista en Chacabuco- Junín. Son las obras que entendemos que hay que privilegiar”.