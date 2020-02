Reunión en el marco de los festejos estudiantiles del Último Primer Día

Autoridades municipales mantuvieron un encuentro con directivos de escuelas secundarias, padres y alumnos con el objetivo de recabar información sobre cómo los estudiantes, que comienzan el último año del secundario, festejarán el Último Primer Día (UPD).

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Industrial y también contó con la participación de autoridades policiales.

Al respecto, la concejala Melina Fiel indicó: "El propósito del encuentro tiene que ver, por un lado, con dejar en claro que desde el municipio no hay intervención alguna en los festejos del Último Primer Día. Eso es algo que tiene que ver exclusivamente con los alumnos que culminan este año el secundario. Lo que sí pretendemos, junto a diferentes áreas del municipio, como son Seguridad, Salud, Educación, Juventud y Control Ciudadano, es coordinar y tener conocimiento sobre el recorrido que harán los chicos en los espacios públicos y la calle".

"Lo que buscamos es que todos y cada uno de los chicos puedan llegar bien a sus respectivas escuelas y que los vecinos no vean afectados sus derechos la noche y madrugada del festejo. Lo que queremos asegurar es que los chicos cuando estén en diferentes espacios públicos estén cuidados y acompañados. Después, respecto de los festejos, eso será responsabilidad de los chicos y sus padres", remarcó la edil.

Por su parte, Andrés Rosa, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, precisó: "Desde nuestra área ya estamos organizando un importante operativo preventivo y lo que pretendemos es que luego de esta reunión nos podamos hacer una hoja de ruta, sabiendo todos los lugares de festejo y también saber cómo los chicos tienen pensado recorrer la ciudad. Como se dijo, nuestro deber y obligación es cuidar a los chicos cuando estén en la vía pública y hasta el ingreso a cada establecimiento".

Sobre la reunión, el titular de la cartera de Seguridad aseguró: "Fue muy importante, porque como sabemos, la seguridad la hacemos entre todos y en este tema, el compromiso de las instituciones educativas, los padres y los alumnos es fundamental para que todo sea un festejo".

Otra de las funcionarias municipales que participó de la reunión fue Orlanda D´Andrea, quien también resaltó: "El municipio no tiene injerencia en estos festejos y mucho menos dentro de las escuelas, será cada institución la que arbitre los lineamientos de ingreso de los chicos. Nuestra función es cuidar a los jóvenes y a toda la ciudadanía ese día, por eso estamos trabajando en equipo y escuchando a los padres y alumnos".

Para finalizar, el director de Juventud del Gobierno de Junín, Franco Bellafronte, dejó un mensaje a los jóvenes, invitándolos a "festejar de la mejor manera posible". "Nosotros como municipio estamos para cuidarlos cuando estén en la calle y alguna plaza. Queremos que disfruten de su último primer día y en ese sentido queremos estar".