Master Class de Strong By Zumba en el Complejo

Hoy, desde las 19.30, tendrá lugar el Master Class de Strong By Zumba, un evento masivo que contará con la presencia destacada de Jony Conquer, un master trainer de excelencia a nivel nacional, como también con más de 15 instructores de distintas partes de la Provincia.

La acreditación comenzará a partir de las 19 en el Complejo General San Martín, a donde se invita al ciudadano a formar parte para ejercitar el cuerpo y la mente.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes del municipio, manifestó: "Estamos muy contentos de seguir acompañando a Lula Alegre en el fomento de esta disciplina y, como nos pide el intendente Pablo Petrecca, estamos siempre para apoyar cualquier propuesta deportiva en la ciudad. Nos hemos puesto en contacto nuevamente con ella, que viene haciendo un trabajo muy bueno desde hace mucho tiempo con este deporte que es muy bueno para la salud, tanto para la parte física como para lo mental”.

Asimismo, el funcionario señaló: "Es importante acompañar estas actividades porque son inclusivas y cuentan con una profesora de lujo para su realización”.

A su vez, Lula Alegre, instructora de Strong By Zumba, agradeció al “municipio y a Claudio en particular por acompañarnos nuevamente en la organización de este evento y estar siempre para apoyar mi crecimiento profesional”. Luego, indicó que “el sábado 29 a las 19 horas se realizará la acreditación y a las 19.30 comenzará la Master Class”.

Por último, la instructora recordó la clase abierta de Strong By Zumba que realizó en el Parque Borchex y dijo: "Tuvo una muy buena repercusión, contamos con un montón de participantes nuevos que entrenaron en contacto con la naturaleza, así que estamos muy contentos de seguir trabajando junto a la Dirección de Deportes para incentivar a la gente a participar”.