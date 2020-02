Abre sus puertas la escuela Primaria Evangélica "Pastor Bauman" en Junín

El Jardín de Infantes Arco Iris, que pertenece a la iglesia evangélica, ofrece desde este lunes, como continuidad pedagógica, educación de nivel primario.

En diálogo con TeleJunín, el pastor Cristian Petrecca destacó que las clases comienzan el lunes y que no se requiere pertenencia a la iglesia evangélica para poder inscribir a los chicos que realizarán primer grado en este ciclo lectivo.

“Si bien el colegio primario que está abriendo sus puertas el lunes 2 pertenece a la iglesia evangélica, este es libre, es laico y no hay que ser necesariamente evangélico para participar, lo mismo que hemos hecho con el jardín Arco Iris, desde el 2001 hasta acá. De hecho la matrícula es mayoritariamente no evangélica, así que no hay ningún condicionamiento en cuanto a eso”, aseguró Petrecca.

Lo que sí aclaró es el perfil que desean darle a la escuela que se llama Pastor Bauman: “sí queremos darle nuestra impronta. Como cristianos evangélicos hay valores que son centrales, fundacionales de nuestro país y nosotros queremos darle esa impronta de iglesia evangélica y por eso volver a retomar una oferta que no teníamos desde el 1930”.

Inscripciones

“Comenzamos con primer grado, la matrícula está casi completa, pero quedan algunas pocas vacantes”, aclaró sobre la posibilidad de inscripciones.

La razón por la que solo se impartirá primer grado responde a una cuestión edilicia.

“El edificio está en construcción y vamos a estar utilizando las instalaciones del jardín Arco Iris con las modificaciones mobiliarias necesarias para que se adapten a la altura y al tamaño de los chicos de primaria que no es exactamente el mismo que el de jardín de infantes, pero va a ser un proceso de transición bien ordenadito porque los chicos están en el mismo edificio y demás”, indicó.

“Por eso este año se abre primer grado, en 2021 está previsto segundo grado y una vez que tengamos terminado el edificio posiblemente hagamos una apertura un poco más amplia de ofertas”.