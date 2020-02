Presentan el protocolo de acción SAME en secundarias públicas

En el auditorio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Antonio Bermejo” se llevó a cabo la presentación del protocolo de acción del SAME en las secundarias públicas.

La jornada de instrucción sobre la implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias, tras la firma del convenio entre el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dictó a los directores de los establecimientos. El sistema abarcará a las escuelas públicas de todo el Partido de Junín.

El viernes se hará lo propio con instituciones de nivel inicial y primario.

Orlanda D’Andrea, directora de Educación del municipio, indicó: "Estamos muy contentos de haber podido realizar esta charla destinada a directores de secundarias y de las modalidades de Educación Especial y Artística. El encuentro tuvo como objetivo difundir los detalles del convenio firmado por el Gobierno de Junín con el SAME e Intermed, por el cual se logra tener un servicio de atención de emergencias para todos los establecimientos educativos de nivel estatal”.

Destacó que “es algo que se celebra mucho desde la comunidad educativa porque, de acuerdo a las realidades de cada cooperadora, había quienes podían contar con este servicio y quienes no. Por lo tanto, este hecho nos iguala y nos pone en un lugar de tranquilidad como es saber que todos contarán con el SAME”.

Por su parte, Carlos Lombardi, secretario de Salud, indicó que: "Hace unos meses propiciamos el lanzamiento del SAME, momento en el que el intendente Pablo Petrecca hizo especial mención en que este nuevo convenio, cuya licitación ganó la firma Intermed, incluiría la atención de emergencias en todas las escuelas públicas del Partido de Junín”.

“Para nosotros se trata de una medida fundamental, porque nos garantiza la atención de todos aquellos chicos que concurren a instituciones públicas y de esto se está haciendo cargo el municipio”, destacó Lombardi

Asimismo, el funcionario indicó que “se trata de una acción de salud pública totalmente enriquecedora para el sistema” y agregó: "Pudimos presentar el protocolo de esta nueva modalidad de atención; propusimos fundamentalmente trabajar a lo largo del año en el tema de capacitaciones sobre problemáticas que puedan surgir referidas al tema”.

“El próximo viernes replicaremos esta misma acción con autoridades de los niveles inicial y primario; estamos muy contentos con este primer paso que se dio en beneficio de toda la comunidad educativa”, afirmó el pediatra.