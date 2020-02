Vialidad Nacional retoma el control de la Ruta 188 entre Junín y Pergamino

El Gobierno nacional confirmó el traspaso administrativo del Corredor Vial 2, que une Junín con Pergamino. “En el marco de un nuevo compromiso asumido por el ministerio de Obras Públicas de la Nación, que conduce Gabriel Katopodis, y para brindar una mayor calidad de servicio a todos los ciudadanos de la región, la Dirección Nacional de Vialidad, a través de Corredores Viales S.A., retomará el control del Corredor Vial 2”, afirmaron desde la cartera nacional a Democracia.

En este sentido, se informó que el próximo sábado, a las 12, se realizará el traspaso administrativo, en un acto que tendrá lugar en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 188, a la altura del Peaje de Agustín Roca, en Junín, y contará con la presencia del presidente de Corredores Viales SA (CVSA), Gonzalo Atanasof, y es posible que asista el ministro Katopodis, aunque falta la confirmación oficial.

La Ruta 188 era gestionada por la empresa CIPSA (Carretera de Integración Pampeana), cuya concesión vence el 29 de febrero de 2020, a las 24 horas.

Una “mirada social”

Al respecto, Atanasof afirmó: “Esta es una empresa del Estado. Esta empresa del Estado tiene una mirada social, tiene una mirada del conjunto. No mira la rentabilidad, sino que está preocupada por la reinversión”.

“Nuestra estrategia está alineada con la de la Presidencia de la Nación y el ministerio de Obras Públicas. Es el Poder Ejecutivo Nacional el que fija los lineamientos federales sostenibles. Trabajar para combatir el hambre y generar empleos, mejorar la competitividad de las economías regionales, mejorar la conectividad federal y contribuir al desarrollo productivo son nuestras metas como empresa estatal. Ningún organismo y nadie de esta empresa está ajeno a ello”, remarcó el presidente de CVSA.

“Corredores Viales estará integrado al Plan Argentina Hace que lanzó el ministro Gabriel Katopodis, lo cual va a generar nuevos puestos de trabajo en distintas localidades del Corredor”, destacó el funcionario.





Autopista 7

Aunque hoy los trabajos en la Ruta 7 están prácticamente paralizados, una vez finalizada la autopista, y más allá de la marcha del proyecto, está confirmado que habrá una nueva estación de peaje entre Junín y Buenos Aires.

Las mayores dificultades dentro del Corredor Vial C están en la variante de Chacabuco y el tramo desde esa ciudad hasta Carmen de Areco, donde todavía no están ni siquiera iniciados los trabajos.

Desde Vialidad Nacional explicaron que no habrá una nueva estación de cobro en el trazado de la ruta, sino que la cabina de Saforcada –que continuará activa hasta la inauguración de la futura autovía– será relocalizada algunos kilómetros más adelante.

Si bien hay versiones que indican que el peaje se instalaría en la variante de Chacabuco, entre los kilómetros 196 y 219, en Vialidad aclararon que esto no está determinado: “No se va a sumar ninguna cabina nueva, sí se va a reubicar la de Junín. Es una relocalización. Todavía no está definido dónde se va a situar, la empresa concesionaria tiene que hacer una propuesta que será evaluada”.

De esta manera, la inauguración de la autovía traerá la apertura de una nueva cabina que se sumará a las ya existentes en Villa Espill (en San Andrés de Giles), Luján, Ituzaingó y Parque Avellaneda, este último ya en la Autopista 25 de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Escasos avances

Según el último informe de Vialidad Nacional, del contrato por el tramo Chacabuco-Carmen de Areco, por 2.100 millones de pesos, se ejecutó el cero por ciento. Pero incluso del contrato anterior, el de Junín-Chacabuco, el tramo conocido como Variante Chacabuco, para no tener que entrar a la ciudad, se ejecutó el 8,74 por ciento.

En este contexto, como publicó este diario, los Vecinos Autoconvocados buscarán tener un encuentro con las autoridades nacionales para saber qué ocurrirá con los trabajos pendientes.