Inminente suba de retenciones: “Esto genera mucho enojo”, dijo Frederking

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificó de "una nueva traición" a la medida comunicada por la Secretaría de Mercados Agropecuarios al dar cuenta que desde ayer quedaron suspendidas las operaciones del Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.

Se recordó que hoy mantendrán una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con el objetivo de conocer las acciones y decisiones que piensa tomar el Gobierno en materia agropecuaria.

"Sin embargo, en el día de la fecha (por ayer) han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tienen retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado", expresó CRA.

“Bronca y malestar”

El presidente de la Sociedad Rural de Junín también manifestó su descontento: “Esto genera mucho enojo. Es como una traición. Nosotros desde el campo honramos la palabra pero parece que en este caso ellos no”.

Según el productor, “todo está planteado con dilaciones, falsas reuniones, como la de hoy, porque a una reunión uno va a dialogar. Ahora van a anoticiar al campo de que hay un aumento de las retenciones. Eso no es una reunión. Esas decisiones que tomarán no fueron consensuadas con las entidades. Hubo una falta de respeto porque las entidades confiaron, somos de palabra”.

Frederking reiteró la “bronca y el malestar del sector” al indicar: “Que te convoquen a una reunión para informarte una decisión tomada de aumento de retenciones a la soja no es nada positivo. La Mesa de Enlace tiene dos caminos, ir o no a la reunión. Pero la mesa es respetuosa y va a ir, pero molesta que se diga que es un llamado al diálogo cuando parece que ya hay una decisión tomada”, cuestionó.

Pasaría a un 33%

El Estado toma esa medida cada vez que se producen subas en el nivel de retenciones para evitar que las exportadoras se apuren a inscribir operaciones en el registro de exportaciones con la retención "vieja".

Trascendió que se aplicará un aumento de 3% a las retenciones a la soja y sus derivados (harina y aceites), con lo que el derecho de exportación subirá de 30% a 33%.

La medida podría ser anunciada por el presidente Alberto Fernández al inaugurar la Asamblea Legislativa el domingo próximo.