Los gremios docentes y el Gobierno buscarán acordar la paritaria salarial

Tras el primer encuentro mantenido el pasado mes de enero, los gremios docentes vuelven a reunirse hoy con el Gobierno para definir una suba salarial que les permita hacer frente a la inflación.

Desde las 16 la convocatoria es para discutir la paritaria nacional docente que fija las bases para que luego, desde las 18, se trate la mesa técnica provincial donde se estima que la Provincia hará una oferta.

En diálogo con Democracia, María Inés Sequeira, secretaria de Udeb aseguró: “Estamos muy escasos de tiempo”.

No obstante, Francina Sierra, de Suteba, aseguró que tienen “las mejores expectativas”.

Los gremios aguardan una propuesta concreta, así como el pago del remanente de diciembre, que Udocba reclamará enfáticamente, según indicó la secretaria del gremio, Cecilia Paolizzi.

Sequeira: “Esperamos una propuesta”

Los gremios docentes intentarán hoy cerrar un aumento salarial, tanto a nivel nacional como provincial en la reunión que mantendrán con el gobierno.

En el plano de la paritaria provincial, consultada sobre las expectativas, Sequeira asguró: “Estamos esperando una propuesta del gobierno provincial hace ya un tiempo y necesitamos una propuesta de manera urgente porque la Federación de Educadores Bonaerenses tiene que consultar a las bases, que son los docentes de toda la provincia de Buenos Aires”.

La titular de Udeb explicó que “los docentes necesitan analizar la propuesta y votarla, consensuar en cada distrito y luego necesitamos concurrir al Congreso, a la ciudad de la Plata llevando todas las voces de la provincia de Buenos Aires, de los docentes afiliados y eso lleva su tiempo”.

Ante el inminente comienzo del ciclo lectivo y una paritaria que aún no se cerró, ya que aún no hay propuesta salarial destacó: “Estamos muy escasos de tiempo, necesitamos que las bases puedan analizar toda la propuesta. Esperemos que sea así, que haya una reunión paritaria donde haya una propuesta”.

Por su parte Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba Junín, destacó que “se va a solicitar que se abone con carácter de urgente el remanente de diciembre, como así también un mecanismo que permita que los docentes no perdamos salario frente a la inflación y que las sumas se incorporen al básico”.

Sierra, con “expectativas de cerrar la paritaria”

La titular de Suteba, Francina Sierra, destacó en declaraciones a Democracia que tiene “muchas expectativas de cerrar las paritarias”.

La paritaria nacional convocada para las 16, según indicó, “busca establecer el piso salarial para todos los docentes del país que hoy está en 20.250 pesos y un aumento del incentivo docente que hace tres años está congelado dada la derogación de la paritaria nacional que había hecho el expresidente Macri”.

De esa forma se destrabaría la negociación nacional para poder dar la discusión en la provincia de Buenos Aires que de hecho será a las 18.

“Allí se discutirá en base a lo que se haya fijado a nivel nacional, el aumento salarial para todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, no solamente en porcentaje, que no está definido, sino mayormente en lo que tiene que ver con ese aumento, en qué parte de la composición de nuestro salario estará ubicado”, destacó.

Sierra hizo hincapié en que “todo lo que se negocie tiene que ir a nuestro básico que es la forma de que impacte en todos los docentes, en todos los puestos de trabajo, en la escala salarial y en nuestros docentes jubilados”.

La titular de Suteba aseguró que “las expectativas son las mejores. Luego de ese día, todos los sindicatos que conformamos el Frente de Unidad Docente tenemos asambleas y reuniones el jueves para definir junto con las bases la aceptación o no de la propuesta y, si es así, el 2 de marzo van a iniciar las clases normalmente”.

Paritaria nacional

El encuentro en el Palacio Sarmiento entre el ministro de Educación, Nicolás Trotta y su viceministra Adriana Puiggrós -además de otros funcionarios- y los referentes sindicales de las cinco organizaciones gremiales nacionales está previsto para las 16. Buscarán alcanzar un acuerdo que garantice el inicio del ciclo lectivo –que carga conflictos de los últimos años.

Estarán sentados a la mesa representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -el gremio nacional más numeroso del sector-, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Luego de que el pasado jueves los gremios participarán de una comisión técnica pedagógica, las negociaciones pasarán ahora a abarcar los aumentos salariales correspondientes a este año.

De esta manera, funcionarios y dirigentes gremiales procurarán alcanzar un acuerdo de recomposición de los salarios docentes de todo el país que, luego, cada jurisdicción podrá acatar o mejorar, según el tenor de la negociación y las posibilidades presupuestarias de cada provincia.

Días atrás, Trotta declaró que "el salario inicial de referencia tiene que tener una mejora, en el marco de ser conscientes de que Argentina vive una etapa muy compleja".

"El Gobierno debe buscar equilibrio en las distintas respuestas en este momento para superar la crisis, con una mirada de recuperación económica y social de la Argentina; y, creo, que esta realidad la entienden todos los actores del sector educativo", evaluó el titular de la cartera de Educación.

Del lado de los gremios, Sergio Romero, titular de la UDA, explicó la importancia de producir un acuerdo salarial a partir de "la situación de 250 mil trabajadores, que perciben una remuneración por debajo de la línea de pobreza", por lo que exhortó a generar "políticas de ingresos realistas".

Por su parte, el secretario gremial de Ctera, Eduardo López, dijo que en la reunión de hoy “vamos a pedir ganarle a la inflación” y puntualmente se solicitará la "actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente que está congelado hace tres años”.

La paritaria docente nacional, que el macrismo había derogado a través del exministro de Educación, Esteban Bullrich, fue reactivada por decisión del gobierno de Alberto Fernández e inaugurada el 30 de enero.

Mesa técnica salarial y paritaria

Los representantes del gobierno bonaerense y del Frente de Unidad Docente se reunirán en una mesa técnica salarial en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro entre los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec y de Educación, Agustina Vila, con los secretarios generales de Suteba, FEB, Sadop, Amet y Udocba se realizará a las 18.30 en Callao 237, después de que finalice la paritaria nacional.

El gobierno bonaerense busca cerrar un acuerdo con los maestros que permita el comienzo de clases el 2 de marzo, pero para ello aguarda que primero la Nación fije un piso salarial.

Se prevé que en la reunión de mesa técnica, el gobierno provincial convocará formalmente a la paritaria, donde se efectuará la primera oferta de suba salarial.

El sábado, Kicillof consideró que "está bien" que los docentes le "exijan más" a su administración que a la anterior y destacó que para su gestión "la educación es algo prioritario".

Durante una entrevista con CNN Radio, el mandatario recordó que ya se realizaron "varias reuniones" con los sindicatos "después de cuatro años donde los docentes fueron muy agredidos, además de perder condiciones laborales".

Reconoció una “situación de recursos y de endeudamiento que está sin resolver. Los representantes sindicales lo saben. Como han perdido y han sido tan atacados, quieren recuperar (el salario)", manifestó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del titular de Suteba, Roberto Baradel, quien afirmó la semana pasada que los gremios "le van a exigir más al gobierno de Axel Kicillof que al de María Eugenia Vidal", Kicillof se mostró de acuerdo.

"Está bien que los docentes me exijan más en ese terreno, porque yo en vez de ponerme en un lugar de agresión o en un ataque a los maestros y a la escuela pública estoy exactamente del otro lado", evaluó.

Kicillof opinó que "después está lo que se puede o no hacer, pero hay que ir buscando un camino", explicó, y dijo que espera que "las clases empiecen a tiempo".

"Espero que en estos cuatro años podamos mejorar la calidad de la educación y de las condiciones laborales de quienes la imparten", finalizó.