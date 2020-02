Crece la tensión entre el campo y el Gobierno por la suba de retenciones

Los presidentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, y de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, coincidieron ayer en que el diálogo que esta semana tendrá la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, puede revertir el descontento de los productores que propusieron un cese de comercialización de granos y hacienda que no fue aceptado por las entidades ruralistas.

Democracia dialogó con Rodrigo Esponda, presidente de la Coalición Cívica y delegado provincial del Renatre, y Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, sobre las expectativas del encuentro y las posibles medidas que tome el sector.

Cese: en espera

“La semana pasada se reunió la mesa de enlace sobre todo a pedido de CRA para evaluar la posibilidad del cese de comercialización. CRA tiene mandato de las bases para hacer un cese pero lo hará siempre y cuando la Mesa de Enlace esté de acuerdo”, aclaró Esponda.

Según indicó, la reunión se realizó “para evaluar esto debido a que no hay ninguna respuesta del gobierno a los 11 puntos que se habían tratado con Alberto Fernández antes de que fuera presidente y, luego de asumir, nunca hubo ninguna respuesta a los pedidos que se le hicieron desde las entidades agropecuarias”.

Luego se produce el llamado de Basterra para convocar a una reunión a la Mesa de Enlace.

“Por supuesto que ante la posibilidad del diálogo la mesa entra en un impasse, veremos cuál es el resultado de esa reunión”.

Por su parte Frederking recordó que la situación actual del sector “arranca a fin de diciembre, cuando se convoca a la Mesa de Enlace y el ministro Basterra dice que iba a haber mucho diálogo entre las entidades. Estas plantearon puntos que necesitaban ser resueltos cuanto antes y desde ese momento lo que menos hubo fue diálogo. Incluso el 20 de enero la Mesa de Enlace le pidió una reunión a Basterra y no hubo ni siquiera respuesta a ese pedido”, acusó Frederking.

“Pocas” expectativas

“El fin de semana salieron versiones de que se iba a aplicar ese 3% de retenciones a la soja, con lo cual se genera bastante molestia e incertidumbre”, refirió Esponda.

Del mismo modo, ante ese panorama, Frederking alegó “¿cómo hacemos para mantener las expectativas? Da la sensación de que el ministro Basterra está tirando de la cuerda por demás, así que las expectativas son bajas”.

Asimismo destacó las declaraciones del presidente de Carbap, Matías de Velazco, quien dijo que “pareciera que están queriendo tirar nafta a las brasas”.

“No tenemos ningún indicio de que en esa reunión pueda haber algo positivo y ojalá nos equivoquemos pero esperamos que no sea para dilatar o hablar de frivolidades y se avance en resolver los pedidos de la mesa”, reclamó el presidente de la SRJ.





Esponda destacó: “Yo espero que prime la cordura y que el diálogo sea lo que lleve adelante una negociación fructífera y se pueda seguir produciendo y se tenga en cuenta que la producción de alimentos es muy importante en la generación de dólares que es lo que necesita hoy este país, con lo cual me imagino que si el ministro Basterra convocó no será para dilatar o perder el tiempo sino que debe tener una propuesta concreta. Tengo expectativas de que así sea y confío en que entiendan que el camino es el diálogo y no la confrontación”.

Entidades: “Lo prudente es esperar”

"Hay que moverse con mucho juicio y mucha prudencia en las declaraciones hasta no tener en claro cuál va a ser el programa de crecimiento del país y cómo se va a enfrentar la situación de urgencia", afirmó Iannizzotto en declaraciones radiales.

Asimismo señaló que "es de público conocimiento la oposición del sector agropecuario a ese aumento" de tres puntos porcentuales a las retenciones a las exportaciones que algunas versiones periodísticas señalan que el Gobierno podría aplicar, pero sobre lo que aún no existe información oficial.

"Tenemos una audiencia esta semana con el ministro donde nos va a explicar cómo se va a tomar esta medida", indicó el titular de Coninagro, quien subrayó que él habló personalmente con Luis Basterra y el ministro "dio a entender que hay como una especie de programa" para implementar.

Por eso, evaluó que "en este momento lo prudente es esperar la audiencia con el ministro antes que verter opiniones sobre supuestos que pongan en vilo a una situación preocupante y compleja para todo el país".

En ese encuentro, con fecha y hora aún a confirmar, esperan saber también "si habrá o no segmentación" del actual esquema de retenciones.

Por su parte, Achetoni indicó que "en este tiempo hubo un distanciamiento", y precisó hasta ahora "el diálogo fluido no existió" con la actual administración gubernamental.

"Ojalá que ahora lo podamos tener y que se convierta en herramientas que realmente le sirvan al sector", sostuvo el titular de la FAA, quien subrayó: "Queremos ser respetuosos de los plazos y de querer hablar con el ministro".

Así, la Mesa de Enlace decidió supeditar un eventual llamado a una medida de fuerza al resultado de la reunión que, en los próximos días, mantendrán con el ministro Basterra.