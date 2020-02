Sarampión: insisten en la importancia de la vacunación para evitar la enfermedad

Los casos confirmados de sarampión son 144 en todo el país, luego del brote que comenzó a mitad del año pasado y que se mantiene activo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades bonaerenses (19 distritos), según informó el ministerio de Salud.

Del total de casos, tres presentan antecedente de viaje a Estados Unidos y otros tres a Brasil, a las ciudades de Río de Janeiro y Florianópolis, detalló la cartera sanitaria en un Alerta Epidemiológica.

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce destacó que “Junín es uno de los distritos donde no ha habido casos. Con la vacunación estamos bien, la cobertura es adecuada. No obstante se debe insistir con la necesidad de la vacunación que es la forma de evitar esta enfermedad”.

Importancia de la vacuna

“Cuanto más personas estén vacunadas, menos posibilidades tiene el virus de circular”, explicó el doctor Herce a Democracia.

“Este circula entre las personas cuando no estamos vacunados, entonces la primer precaución es estar seguros de que estamos vacunados. A todas las edades”.

En esa línea detalló que “la vacuna se da al año de vida, una dosis. Y luego entre los trece meses y los cuatro años ya deberían tener una dosis adicional. Hubo una campaña hace un año o poco más, con lo cual deberían tener dos dosis”.

Los chicos tienen que estar adecuadamente vacunados: "Todos tendríamos que tener dos dosis, adultos también".

Las precauciones, según el profesional se deben tener en cuenta especialmente si se viaja a las zonas donde está circulando el virus.

“En general es en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Uno debería tener precauciones sobre todo con chicos que no están vacunados, que tienen menos de un año. Los bebés de seis meses a un año no deberían viajar a esas zonas o se debe vacunarlos con lo que se llama dosis cero”.

Se trata de una dosis que no se cuenta para el esquema de vacunación pero es lo que se está haciendo en la zona donde circula el virus. Es una precaución, aunque lo recomendable es que no se viaje a la zona con un bebé que no está vacunado.

El virus

Herce explicó que el del sarampión, “es un virus que circula entre las personas. Por eso hacía tantos años que no había sarampión y se nos había catalogado como ‘libres de sarampión’ desde las organizaciones internacionales, porque estábamos con buen nivel de vacunas”.

“Durante el gobierno anterior hubo faltante de vacunas, se dejó de vacunar en algunos casos, faltaron vacunas de sarampión y eso permite que el virus pueda circular, ya que el virus no vive en ningún otro lado, no queda en las manos ni en el piso, ni en otros animales, circula en humanos. Por eso es una enfermedad que se puede erradicar”.

Si todo el tiempo durante años se mantiene un nivel alto de vacunación, el virus no tiene donde estar, indicó.

“Acá hubo casos importados, en América Latina, en Europa también. A partir de esos casos importados, como acá la cobertura de vacunación no era adecuada, empezó a circular nuevamente”.

Actualmente, según el profesional, “el 90% de los casos que están ocurriendo se dan en personas, sobre todo en chicos que no han sido vacunados. Y la forma de eliminar el sarampión, así como se eliminó la viruela en algún momento, es mantener la vacunación en valores altos, durante mucho tiempo”.