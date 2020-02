Jorge Macri: "Instalamos una cultura de diálogo y respeto"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y su par de Vicente López, Jorge Macri, visitaron ayer los estudios de TeleJunín para participar de una entrevista con TeleNoticias, en la cual coincidieron en la “responsabilidad política de defender a la gente que confió” en Juntos por el Cambio en la última elección y trabajar para representar cabalmente a esos bonaerenses.

Nosotros estamos convencidos de que lo podemos hacer mejor que quienes van a gobernar ahora. Bueno, plantear una alternativa. Jorge Macri Intendente de Vicente López

Kicillof todavía viene con una impronta muy de identificar en qué no estamos de acuerdo, en lugar de encontrar consensos. Jorge Macri Intendente de Vicente López

También recorrieron la zona del cuadrante noroeste de nuestra ciudad, donde le municipio ejecutó obras de infraestructura para mejorar el hábitat, y el CIC (ver recuadro aparte).

“Como espacio político, en el PRO aspiramos a que el próximo gobernador sea un intendente y en mi caso particular sería un orgullo poder contar con Jorge Macri, que es la persona que más conoce la Provincia, que tiene sensibilidad, conocimiento, que sabe gestionar y lo ha demostrado en un municipio difícil, como Vicente López”, afirmó Petrecca.

Y remarcó: “En lo personal es un anhelo, me encantaría que Jorge sea nuestro candidato a gobernador”.

A su turno, Jorge Macri respondió las preguntas del conductor del programa, Fernando Almeida.

- Se ha reunido con varios intendentes, ¿cuáles son las demandas más urgentes?

- Los problemas son bastante similares en todos lados, más allá de que uno pueda estar gestionando en el conurbano y en una primera mirada dice que es muy distinto. Lo hablábamos durante la visita al cuadrante noroeste, cuando hablas con las mamás que están con sus chiquitos ahí, y en el CIC, donde hay un abordaje desde la niñez, desde las políticas sociales, los problemas son los mismos: la problemática de la violencia intrafamiliar, la necesidad de trabajar en nutrición, en formación, en educación, terminalidad escolar, nada de eso es distinto de lo que me pasa a mí en Martelli, que es uno de los barrios de Vicente López, o en Munro, que es otro barrio muy conocido.

- También estuvo en Arenales.

- Sí, fuimos a visitarla a Érica Revilla y estuvimos hablando de eso, intercambiando experiencias. En una de las salidas de la municipalidad tienen un termo solar que calienta agua y tienen un dispenser con agua para el mate, me pareció espectacular y lo fabrican ahí, en Arenales, y lo podría llevar al paseo costero para que la gente vea esta combinación de energía solar en una utilización concreta, específica. ¿De qué hablamos? Primero de mantenernos unidos. Nosotros tenemos una responsabilidad política que es defender a la gente que confió en nosotros, hayamos ganado o perdido a nivel nacional, provincial o en muchas intendencias. Esa gente espera que la defendamos. El primer objetivo es trabajar como intendente todos los días y mantenernos unidos, defender a la gente que confió en nosotros. Y después consolidar una alternativa, porque la democracia es alternancia. Nosotros estamos convencidos de que lo podemos hacer mejor que quienes van a gobernar ahora. Por eso apuntamos a plantear una alternativa superadora, que respete los logros que se generen, pero que también ponga límites como oposición.

El gobierno provincial actual planteó un aumento impositivo muy alto, logramos frenarlo y achicarlo en parte, pero va a haber mucha gente que va a estar impactada por este impuesto. Nos pareció una medida excesiva. Pero bueno, ahora es momento de que quien gobierna la provincia muestre qué tiene para aportarles a los bonaerenses. De eso hablamos. Principalmente de la gestión y de mantenernos unidos.



/LEÉ MÁS Recorrida social y acuerdo con Unnoba



-¿Hay diálogo con el gobierno de Axel Kicillof?

- El deseo de diálogo nuestro es altísimo y cada vez que nos han convocado hemos asistido. Con Pablo hemos estado en más de una reunión en la que el gobernador o gente de la gobernación nos ha convocado y hemos estado. Pero el diálogo requiere de la voluntad de ambos y hasta ahora hemos recibido más una postura absoluta, tensa, muy de confrontación. Hay dos maneras de ver las diferencias y los conflictos de intereses, detenerse en las cosas que te generan diferencia o superar esa diferencia y encontrar los puntos de acuerdo. Me parece que Kicillof todavía viene con una impronta muy de identificar en qué no estamos de acuerdo, cuando en realidad nuestra tarea diaria como intendentes no es buscar las diferencias con el vecino, sino encontrar el puente de acuerdo; así que vamos a tratar de generar esa consolidación.

Yo lo que digo es que hay que darle tiempo. Es un gobierno que recién se inicia. Ese darle tiempo no quiere decir que no vamos a ejercer nuestro rol de oposición, pero también queremos que les vaya bien porque, en definitiva, Junín, Vicente López, Arenales, Nueve de Julio, somos parte de una provincia y de una Nación, así que si al Gobierno nacional y al provincial les va bien, mucho mejor. Vamos a estar prendiendo alertas cuando veamos que el camino es el equivocado y apoyando con mucha firmeza como lo hacemos desde la gestión, nos hacemos cargo de cosas que van mucho más allá de la responsabilidad de un intendente. Cuando creamos que las medidas son correctas vamos a estar diciéndolo con la misma firmeza y entusiasmo que cuando intentamos poner un freno.

- Ustedes son dos referentes de Juntos por el Cambio que han ganado con amplio apoyo, pero Juntos por el Cambio está en un proceso de duelo ¿Se está saliendo de ese proceso?

- Los procesos de duelo son largos, hay que superarlos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de superar el duelo, desde la gestión. No tenemos un instante para perder porque hay que seguir trabajando todos los días. Más allá del duelo lo que yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. Porque la gente nos dio la suma del poder público, el gobierno nacional, provincial, muchos municipios y evidentemente no logramos darle a la gente lo que la gente esperaba, si no hubiéramos ganado. Estamos en el proceso de analizar qué hicimos mal, pero también rescatar lo que hicimos bien. Me parece que eso es importante. Instalamos una cultura del diálogo, del respeto, entender que tenemos que vivir con lo que generamos, que no podemos endeudarnos eternamente, las obras que hicimos, la transparencia, esas son cosas buenas, la lucha contra el narcotráfico, poner sobre la mesa, sin eufemismos, la problemática de la necesidad de recuperar la seguridad, eso es bueno. Pero también hicimos cosas mal. Le pedimos a la clase media un esfuerzo económico que fue más allá de lo que la clase media o muchos sectores de la clase media podían aguantar. Entonces a veces no llegamos a tiempo a asistir, ayudar, me parece que tenemos que hacer un balance, un equilibrio entre buenas y malas. No autoflagelarnos, no quedarnos solo en las cosas que hicimos mal, también hicimos muchas cosas bien, que van a obligar al actual gobierno a estar a la altura. A mí me parece que la gobernadora Vidal logró trabajar con los intendentes de todos los colores políticos. Va a ser muy difícil que Kicillof plantee una lógica sectaria, de no trabajar con nosotros. El vecino de Junín espera que el gobernador respete al intendente actual y que se trabaje en equipo. Y que el Gobierno nacional respete al intendente actual porque la gente siente que en estas peleas políticas va su suerte. Esos son cambios políticos valiosos que hemos dejado y son una semilla que ahora hay que cuidar y proteger.

- ¿Qué rol va a tener el expresidente Mauricio Macri?

- Es muy importante. Un espacio político sin dudas tiene que tener la presencia de los que nos tocó ganar, pero uno tiene que sumar todas las experiencias. Las de los cuatro años de María Eugenia (Vidal) en la provincia de Buenos Aires son centrales. Su liderazgo, su impronta, su figura, su compromiso con lo social y con la sociedad. La experiencia de Mauricio Macri, él seguramente va a poder transmitirnos qué siente que hizo bien o mal, mejor que nadie. No hay que correr a nadie, de última la mesa será un poquito más grande, pero que todos vengan a aportar: la UCR, la Coalición Cívica, Pichetto y el peronismo, Mauricio Macri, María Eugenia (Vidal), el PRO, los intendentes.

- ¿Qué opina de “Escuelas a la Obra”?

- En realidad fue un intento de transferir responsabilidades a los intendentes. No conozco a ningún intendente que no tenga la voluntad de trabajar y hacerse cargo de todos los problemas de su intendencia, pero tiene que venir con un apoyo de recursos.