La Mesa de Enlace agropecuaria analiza medidas si el Gobierno no da respuestas

Tras un encuentro en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advirtió ayer que adoptará "medidas" de protesta si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del sector.

"Luego de 60 días de haber asumido el nuevo gobierno, se han tomado diversas medidas contrarias a la producción, las que generaron malestar e incertidumbre, demostrado en asambleas, movilizaciones y reclamos de los productores", indicó la Mesa que reúne a las patronales del campo.

Agregó que "en ese lapso y buscando un diálogo fructífero, solicitamos dos audiencias, pedido que no se concretó".

"Ante esta situación, las entidades que formamos la Mesa de Enlace nuevamente nos reunimos en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), para analizar diferentes tipos de acciones a llevar a cabo", señaló.

Indicó que durante el encuentro, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se comunicó con las entidades para convocarlos a una reunión para la semana próxima.

Tras esa comunicación, las cuatro entidades del campo decidieron "esperar a esa reunión y luego, en función de sus resultados, definir los próximos pasos a seguir".

La Mesa de Enlace está conformada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina.

“Es algo simbólico”

En diálogo con Democracia, la titular de la Federación Agraria local, Rosana Franco, dijo: “El cese comercial no me parece que sea relevante, ya que los productores estamos en la cosecha. Acá en Junín los cultivos están bien, ya que ha llovido. La soja de primera y segunda y el maíz se mantienen. En diciembre algunos lotes se perdieron, pero fueron resembrados”.

“El cese de comercialización es algo simbólico, porque aún no hay cosecha y la semana que viene recién van a empezar a levantar maíz para alimentar a los animales. Y no hay nada para llevar al puerto”, aseguró.

“Abiertos al diálogo”

“Nosotros confiamos mucho en el buen criterio y firmeza de Jorge Chemes, que viene demostrando desde que arrancó su gestión”, dijo a este diario, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Gustavo Frederking.

“Desde la Sociedad Rural somos muy abiertos al diálogo, que tiene que ser genuino para escuchar a las partes y llegar a un punto en común”, afirmó.

“Desde la última reunión, de hace 40 días, nosotros veníamos sintiendo que no se había logrado nada de lo que habíamos solicitado. Hace 20 días, el ministro no había contestado a otro pedido de reunión”, aseguró.

“Nosotros apoyamos la decisión de Chemes y esperamos que en el próximo encuentro se puedan lograr definiciones sobre los puntos que habíamos discutido con Alberto Fernández en diciembre, para avanzar en las solicitudes de las cuatro entidades rurales”, subrayó.