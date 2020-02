Intensas lluvias provocaron anegamientos y complicaciones en las calles de la Ciudad

Una fuerte tormenta provocó ayer anegamientos y complicaciones en distintos sectores de Junín, donde cayeron unos 70 milímetros.

La intensidad fue variada en la zona, ya que en Morse cayeron 52 milímetros; en Agustín Roca, 20 mm; en la zona del paraje La Agraria, 65 mm; en Chacabuco superó los 100 mm; en Lincoln, 30 mm; y en Bragado cayeron entre 80 y 109 mm –según la zona- en menos de una hora y el agua ingresó a varias viviendas, aunque no hubo evacuados.

Más allá de las inundaciones en las calles, desde el municipio de Junín dijeron a Democracia que los desagües funcionaron de manera eficiente y no fue necesaria la intervención de Defensa Civil.

En las redes sociales del diario y a través de mensajes al WhatsApp de TeleJunín muchos vecinos efectuaron reclamos por suciedad en las bocas de tormenta, grietas y socavones en las calles de tierra y problemas para entrar a sus viviendas.

“Quiero presentar por este medio una queja al municipio, ya que cada vez que llueve mi esposo no puede entrar el auto al garaje, porque el agua que corre por las calles tendría que ir por los caños, que están un metro arriba, y en la calle se hacen grietas muy profundas y es imposible entrar”, reclamó una vecina de la zona de Betancourt y Dr. Apolidoro a TeleNoticias.

En el país

Las tormentas afectaron también el centro y este de Catamarca, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, centro y este de La Rioja, norte de San Luis, Santa Fe, sur de Santiago del Estero, Tucumán y el Río de la Plata.

Algunas lluvias, indicó el SMN, "pueden ser fuertes o severas, estando acompañadas de fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas y caída de granizo".

El parte meteorológico indicó que "si bien podrán registrarse algunas lluvias y tormentas en el sudeste de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no revestirán características de alerta".