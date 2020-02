Refuerzan los controles sobre los terrenos baldíos por falta de limpieza

Desde el Municipio de Junín enviaron un comunicado en el cual instan a los propietarios a limpiar los lotes baldíos, en tanto se intensificarán los controles y se aplicarán multas por su falta de mantenimiento.

En diálogo con Democracia, el secretario Legal y Técnico del Municipio, doctor Lisandro Benito, apuntó que al menos se hacen diez expedientes diarios y explicó que las denuncias de los vecinos por lote abandonado se reciben en la línea telefónica 147 y luego comienza un expediente.

En tal línea, el doctor Benito explicó cuáles eran los pasos que se cumplían en estos casos, que pueden llevar al infractor a hacerse cargo de la multa y a tener que pagar la limpieza del terreno baldío, costo anexado a la Tasa CVP.

“Los reclamos llegan al área de Control Ciudadano para que se realicen las actas correspondientes. Mario Olmedo y los inspectores van a inspeccionar el lugar. Averiguan quién es el dueño, si lo tiene, se lo notifica e intima a que lo limpie en un plazo que va de 48 a 72 horas, y si no lo hace se siguen dos caminos: por un lado se manda la generación de la multa que es fijada por el Juzgado de Falta, y por otro, vuelve a Legal y Técnica donde hacemos un decreto, es decir una resolución autorizando a Espacios Públicos para proceder a la limpieza del lote. Esto es necesario porque el Municipio, haciendo valer su poder de policía, genera el permiso para que la cuadrilla municipal haga la limpieza en una propiedad privada, cargando el costo del mismo en la tasa de CVP”, dijo.

Es de resaltar que el área de Legal y Técnica determina la normativa aplicable en estos casos y toma la resolución correspondiente para que sea, finalmente, el área Espacios Públicos, que conduce Germán Aguilar, quien ejecute las tareas ordenadas.

Según lo indicado por el doctor Benito, hay un “sinnúmero de estos expedientes y si el vecino titular no ejecuta la limpieza de sus terrenos, ese trabajo lo termina haciendo el Municipio, cargando al propietario las multas por las normativas que incumple y el costo de ese trabajo”.

El costo de limpieza por parte del Municipio ronda los 15.000 pesos, pero depende de las dimensiones del lote y su ubicación.

Asimismo, el funcionario manifestó que estaban tratando de darle la mayor celeridad posible a estos casos, para que las acciones se ejecuten con más rapidez para solucionar este problema vecinal.

Crear conciencia

El funcionario resaltó que también se trata de crear conciencia de la necesidad de mantener los terrenos limpios. “Se trata de que el vecino lo limpie por determinación propia, porque corresponde hacerlo, y no que el municipio tenga que limpiarlo, cobrar la multa y el costo del trabajo. Hay muchos lotes que están en sucesión o cuyos dueños no están en Junín, y en estos casos se complica”, afirmó el doctor Benito.

“Tener lotes sucios, sin mantenimiento, con altos pastizales acarrea problemas en la salubridad e higiene, y también afecta la seguridad pública. El lote que se limpió hace pocos días, en calle Primera Junta, muy bien ubicado y entre dos viviendas era un bosque, y eso se presta para cualquier cosa, para que haya roedores, alimañas y se afecta a la seguridad”, dijo.

El funcionario instó a los propietarios de terrenos baldíos a que los mantengan en condiciones "porque no hacerlo genera múltiples inconvenientes al resto de los vecinos del barrio, ligados a problemas de salubridad y seguridad”.

Por su parte Mario Olmedo, secretario de Control Ciudadano del Municipio, explicó: "La tarea de nuestra área es comprobar la infracción y realizar la multa correspondiente, que luego pasa al Juzgado de Faltas y de ahí se inicia el proceso para que sea el Municipio el que realice la limpieza del terreno. También quiero pedir a los vecinos, titulares de terrenos baldíos abiertos o cerrados a que los mantengan en condiciones, porque los problemas que les originan a quienes viven cerca de estos terrenos son muchos".

Un caso reciente

En los últimos días, luego de varias denuncias realizadas por vecinos por problemas de salubridad y seguridad, el Gobierno de Junín montó un operativo para realizar la limpieza de un terrero cuyo titular lo tenía en estado de abandono.

Del procedimiento participaron el secretario Legal y Técnico, Lisandro Benito; el responsable de Control Ciudadano, Mario Olmedo; y el encargado de Espacios Públicos, Germán Aguilar, quienes supervisaron las tareas.

El operativo fue en Primera Junta al 900, donde se llevó a cabo la limpieza, a cargo del área Espacios Públicos.

Los costos del operativo serán adicionados a la tasa del CVP del lote en cuestión.