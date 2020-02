Ella y Él, junto al balcón,

y estrechándose las manos,

hilvanan sus sueños vanos

con una dulce emoción.

¿Nunca, amor, me olvidarás?

pregunta la muy mimosa,

y Él al verla tan hermosa

le responde: No, jamás.

Toda mi gloria es amarte,

y que nunca he de olvidarte

pongo por testigo a Dios.

Y arriba, la luna clara,

parece que se burlara

de lo que dicen los dos.