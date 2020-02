Muffarotto pidió "rever" la no adhesión a "Escuelas a la Obra"

La presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, realizó una serie de cuestionamientos al gobierno de Pablo Petrecca, sobre quien, si bien reconoció que se ha puesto en contacto "para que lleguen las políticas de inclusión nacionales y provinciales", dijo que mantiene "profundas diferencias" en la visión del Estado le pidió "mayor transparencia" en el manejo de los recursos públicos y que "revise" la no adhesión del municipio al programa provincial "Escuelas a la Obra".

Asimismo, la dirigente del kirchnerismo local destacó que su espacio acompaña desde Junín "el proceso de reconstrucción del país en un momento de emergencia alimentaria y de empleo" y en ese sentido calificó de "excelente" la decisión del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, de otorgar trabajo directo para la Cooperativa Ferroviaria.

En diálogo con FM Centro, la concejal remarcó que "tras la unificación del bloque del Frente de Todos, estamos trabajando en un proyecto conjunto. Tenemos distintos perfiles y eso nos permite complementarnos muy bien. Creo que estamos mejor posicionados que nunca y vamos a lograr que Junín goce de los beneficios del modelo nacional con que reconstruiremos el país".

Tarjetas Alimentar

Y en ese sentido amplió: "estamos trabajando para garantizar que las políticas de provincia y Nación se puedan aplicar en la ciudad. La Tarjeta Alimentar se está terminando de entregar en el conurbano y luego siguen con las principales ciudades del interior de la provincia. Junín estará entre los primeros de esta tanda."

En tanto, aclaró que "las reuniones que he mantenido con el intendente apuntan a lograr que los juninenses mejoren su calidad de vida. El gobierno provincial y nacional son de nuestro color político y queremos que sus programas se hagan realidad también en esta ciudad. No se trata de ninguna alianza con Petrecca, con quien mantengo profundas diferencias"

"Sigo creyendo que la prioridad uno es devolverles el trabajo a quienes lo perdieron durante el gobierno anterior. Pero hoy el hambre y la pobreza extrema son cuestiones urgentes. Una vez que se tenga claro los recursos que dispone el gobierno nacional y provincial, no me cabe duda que se irá en el sentido de recuperar el trabajo y la producción. La construcción de viviendas sería de gran ayuda", destacó luego Muffarotto.

Por último, la presidenta de la bancada opositora en el Concejo aseveró: "En cuestión de transparencia, Cambiemos es puro marketing y eslogan."