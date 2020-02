El Consejo Escolar de Junín solicitó a la Provincia fondos para reparaciones

El Consejo Escolar de Junín, organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, solicitó nuevamente a la subsecretaría de Infraestructura Escolar bonaerense los fondos necesarios para realizar los arreglos indispensables con el objeto de comenzar normalmente las clases en el edificio que comparten la Escuela Primaria 12 y la Escuela Secundaria 18 de nuestra ciudad.

“La situación edilicia se ha estado trabajando con los equipos directivos e inspectores de Educación y de Infraestructura Escolar; se elaboró un informe técnico, así como un plan de trabajo que fueron remitidos a la subsecretaría de Infraestructura, fortaleciendo las solicitudes realizadas en reiteradas oportunidades desde el mes de diciembre a la fecha, con el objeto de que se apliquen los fondos del Programa de Riesgo de Inicio (hoy ‘Escuelas a la Obra’)”, afirmaron desde el Consejo Escolar en un comunicado.

Y agregaron que según los informes técnicos, “el edificio presenta riesgo de caída de mampostería en el frente y deterioro de la mampostería en el interior. Esto implicaría la imposibilidad de dar inicio al ciclo lectivo 2020 en forma normal”.

“Concretamente los fondos solicitados se utilizarán en la reparación de cubiertas, cielorrasos, electricidad, aberturas, recambio de pisos de salones, mampostería, baños y pintura interior y exterior”, informaron.

Presupuesto

El presupuesto solicitado asciende a 4,5 millones de pesos, poniendo en valor un edificio que ha tenido reiteradas intervenciones en los últimos años vinculadas con la red de gas, construcción de entrada independiente para alumnos de educación secundaria, rampa de acceso para alumnos con discapacidad y múltiples reparaciones menores.

“En los períodos anteriores el mencionado fondo de Riesgo de Inicio fue utilizado por el Consejo Escolar de la siguiente manera: hasta 2018 los fondos eran de libre disponibilidad y se utilizaron para reparar escuelas que tenían cierto riesgo. En 2019, mediante expediente, se repararon los Jardines Nº 911 y Nº 916 (mampostería y redistribución de espacios), las escuelas primarias Nº 19 (accesos de seguridad), Nº 24 (gas y electricidad) y Nº 48 (gas y cubiertas) y la escuela secundaria Nº 5 (gas). Este año el Programa Riesgo de Inicio se ha transformado en el Programa Escuelas a la Obra, del cual Junín no forma parte al menos en la primera etapa”, afirmaron.

El tema llegó al Concejo Deliberante

Esta semana tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Cultura y Educación del 2020, donde se trabajó sobre los cuatro proyectos ingresados: uno del Frente de Todos, referido al convenio marco de Infraestructura Escolar, y tres de Juntos por el Cambio, que son pedidos de informes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En diálogo con Democracia, Melina Fiel (Juntos por el Cambio) apuntó: “Desde nuestro bloque presentamos tres pedidos de informes al gobernador provincial: uno referido al programa ‘Escuelas a la obra’, otro sobre el pago a docentes de diciembre diferido a marzo y el restante sobre las cooperativas que trabajarán en las escuelas y su marco regulatorio”.

Por su parte Maia Leiva (Frente de Todos), al ser consultada por este diario, señaló que su bloque pide respuestas por la no adhesión del intendente Pablo Petrecca al programa “Escuelas a la Obra”.

Tras la apertura del período de sesiones ordinarias del año, que será el 3 de marzo, en la primera sesión se tratarán estos pedidos de informes que se remitirán a la Provincia y al intendente Petrecca, según lo dispuesto en comisión.

Fiel manifestó que su bloque emitió un proyecto de comunicación solicitando al gobernador de la provincia de Buenos Aires que informe el marco regulatorio, procedimiento e implementación del programa “Argentina Unida por Educación y Trabajo. También otro, para que el gobernador Kicillof informe sobre “el pago de la última cuota de la cláusula gatillo correspondiente al acuerdo paritario docente” y un tercer proyecto de comunicación, solicitando un informe sobre el programa Escuelas a la obra.

Por su parte, Maia Leiva afirmó: “Nuestra preocupación, y por eso la presentación del pedido de informe al intendente Petrecca, es sobre la no adhesión de Junín al programa Escuelas a la Obra que impulsa la Provincia. Esto surge tras la reunión con los dirigentes sindicales Francina Sierra (Suteba) y Eduardo Diotti (UOCRA), y Héctor Lovizzio, de CTEP Junín (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), por lo cual se traban las posibilidades y mejoras edilicias en infraestructura escolar y, por ende, en la calidad educativa y en la reactivación del mercado interno a partir del trabajo de las cooperativas, tras la recesión del macrismo”, explicó la concejala.

“No hay un mensaje claro de por qué el intendente no adhirió a este convenio, por eso se le pide un informe, para que pueda ser más claro y conciso. Por otra parte, se le posibilita decir en qué va a invertir los 47 millones de pesos presupuestados para infraestructura escolar en Junín”, señaló Leiva.