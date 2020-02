“Vuelta al Cole”: ya se consigue en Junín la canasta escolar con Precios Cuidados

Con el regreso a clases, también vuelve la preocupación de las familias para completar la canasta escolar para el ciclo lectivo 2020 y encontrar los mejores precios, para que de este modo el impacto al bolsillo no sea tan costoso.

Por eso el Gobierno nacional lanzó el programa “Vuelta al Cole”, una canasta escolar que comprende útiles de primeras marcas e indumentaria y que ya rige en Junín, donde se efectúan controles para que se cumplan los precios de referencia pautados para este año.

El plan contempla tres listados distintos de útiles y productos de indumentaria, calzados y mochilas que se podrán adquirir hasta el 31 de marzo próximo o hasta agotar stock en hipermercados, tiendas Todo Moda, librerías y papeleras, precisaron desde el gobierno.

La concejala del Frente de Todos Lucila Laguzzi afirmó: “Dentro de Precios Cuidados se lanzó en febrero una canasta escolar con los productos básicos para que todos puedan comprar útiles escolares a precios accesibles. En total esa canasta suma 500 pesos y en Junín dichos productos se encuentran en La Anónima, Vea y Changomas (parte de la cadena Walmart)”.

“Estuvimos el último fin de semana, junto a Lautaro Mazzutti, Maia Leiva y gente de nuestro grupo y corroboramos que sí se encuentran estos productos en dichos supermercados, hay stock y precios tal cual anuncia la aplicación de Precios Cuidados”, afirmó.

Consultada sobre si estos productos se pueden adquirir en una canasta escolar o en forma separada, en dichos supermercados, la entrevistada dijo: “No está la canasta entera, sino que el cliente tiene los productos seleccionados distribuidos en la góndola y puede elegir el que necesite. Es decir, no es necesario comprar la canasta entera”.

Lucila Laguzzi acotó que la gente podía ingresar al programa, a través de la aplicación Precios Cuidados, a través de su celular, e incluso denunciar en caso que la cadena comercial no estuviera cumpliendo, o consultar la página de internet donde está el listado de productos que entran en Precios Cuidados, tanto sea los de alimentos y limpieza como los de la canasta escolar.

Respecto a la canasta escolar acordada por la Municipalidad de Junín, Democracia pudo averiguar que hay reuniones para acordar un listado de útiles escolares a precios accesibles impulsado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Hasta el momento no hay definiciones, pero se calcula que en los próximos días podría haber novedades.

Productos acordados

Los productos acordados con los hipermercados son: Adhesivo Voligoma, $49; Cuaderno Tapa Dura 42h Gloria, $85; Lápices de colores x 12 Faber Castell, $100; Repuesto N°3 96 hojas Gloria, $99; Regla 15 cm varias, $30; Zapatillas de lona varias, $599; Pantalón jogging varios, $339.

Los productos que ofrecerá Todo Moda son: Mochilas, $899; Cartuchera, $129; Cuaderno, $99; Broches para el pelo x 6, $59; Gomitas para el pelo x 4, $15.

Mientras que en librerías y papelerías adheridas el acuerdo incluye: Lápiz negro Faber Castell o similar, $16; Sacapuntas plástico varias marcas, $15; Roller Simball, $109; Cuaderno 16.21 forrado 42 hojas varios colores América, $85; Goma de borrar lápiz Simball o similar, $15; Lápices de color x 12 largos Faber Castell o similar, $95.

Repuesto 96 hojas América o similar, $99; Tijerita Smile 12 cm Simball o similar, $65; Carpeta escolar fibra negra 3 anillos Útil Of o similar, $115; Témpera blister 5 unidades Alba o similar, $53; Adhesivo 40 grs. Plasticola o similar, $29; Bolígrafo Simball o similar, $20; Juego de Geometría regla, escuadra, transportador Maped o similar, $89; Cuaderno tapa dura N° 3 48 hojas Gloria, $179,90; Regla 15 cm Maped, $29,9.

“Precios de referencia”

"Son precios de referencia. Buscamos con esta canasta que en productos como por ejemplo los lápices o las biromes, donde hay una gran dispersión de valores, se vuelva a buscar tener precios de referencia", dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

La funcionaria destacó la cobertura nacional alcanzada en este programa y reconoció que se complementa con las canastas de productos lanzadas por algunos gobiernos provinciales.

"Estos programas se complementan. Si hay provincias que lanzaron canastas escolares o librerías que tienen sus ofertas, mejor aún. No queremos competir. Hay otros negocios que no se han sumado al programa, pero que también pueden usar estos precios de referencia", explicó Español.

La secretaria de Comercio Interior destacó que se alcanzó un "conjunto de bienes que los padres y madres deben adquirir al comienzo del ciclo lectivo y alcanzamos una referencia a la hora de hacer las compras" y cuantificó en $ 500 al conjunto de 10 productos que ofrecen los supermercados.