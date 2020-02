Servicio de Orientación para la adopción

El próximo lunes, a las 11, se desarrollará un encuentro informativo sobre parentalidades y adopción. Es un servicio municipal que brinda información y acompañamiento a las familias que desean adoptar o que ya son familia por adopción, a través de entrevistas individuales o de actividades grupales.

Al respecto, Gabriela Parino, integrante de la secretaría de Salud, manifestó: "La actividad se llevará a cabo el próximo lunes y es la segunda de este año. El objetivo es hacer encuentros mensuales y vamos a ir cambiando la temática. Esto es muy importante para las personas que quieren adoptar, para las familias por adopción y para profesionales. La idea es pensar cuestiones de la adopción que están plagadas de mitos y prejuicios. En este caso, hablaremos sobre parentalidades y adopción, porque ser padres es un proceso que no depende de la biología, ni siquiera cuando los hijos son hijos biológicos".

Además, agregó que "Se trata de una construcción de un vínculo y en el caso de la adopción tiene un plus que tanto los adultos como los niños que llegan a necesitar familia por adopción vienen de vivir otros procesos previos. Hay adultos que se dedican años a buscar hijos biológicos y esto genera mucho malestar, por lo que hay que hacer duelos para comenzar a pensar en adoptar. Y hay niños que dan una segunda oportunidad, ya que tuvieron padres que no los pudieron cuidar. Todos estos temas los vamos a tratar en esta charla".

"Para anotarse, se puede ingresar al Facebook de la secretaría de Salud y ahí figuran los flyer donde está el programa. Y, si no, pueden ir el mismo lunes 17 de febrero al Centro de Salud Mental, ubicado en Lavalle 929. Es una actividad abierta, gratuita y que tiene como objetivo brindar mayor información sobre la adopción y ser familia para los niños que esperan ser adoptados".

La actividad

Abierta a todo público.

Libre y gratuita, con inscripción previa. Información: 0236-4444429.