El Municipio se suma al festejo por los 10 años del FEMI en Junín

El Festival Estival de Música Independiente llevará a cabo el fin de semana del 15 y 16 de febrero su edición número 10. Sus referentes se reunieron con autoridades municipales para avanzar con la organización del evento que se desarrollará en las instalaciones del Complejo Polideportivo Beto Mesa, con entrada libre y gratuita.

Respecto de la propuesta con la que contará este festival, Lautaro Alonso, uno de los referentes del colectivo FEMI, indicó: "Tenemos toda la programación definida, pero como es muy extensa no puedo mencionar a todos. Para destacar podemos decir que el sábado 15 el cierre estará a cargo de Las Morochas y el domingo una reconocida artista de Trelew. En total serán 90 los artistas que participarán".

"Para nosotros es una satisfacción haber podido mantener durante 10 años este festival, que ha mejorado edición tras edición, convocando a cada vez más bandas y llegando a estos 10 años con la participación de grupos ya consolidados y otros emergentes con mucha proyección. Esta edición tendrá además expresiones de danza, teatro, poesía y mucho más".

Franco Bellafronte, director de Juventud del Municipio, junto al director de Cultura Javier Pironi, mantuvieron un encuentro con el objetivo de definir cuestiones organizativas del festival. Precisamente Bellafronte indicó: "Hace un tiempo, los referentes del FEMI se acercaron a nuestra dirección para comenzar a organizar los 10 años del FEMI en el espacio Beto Mesa, un lugar que cuenta con todas las comodidades para que el evento tenga la convocatoria que seguramente va a tener".

"El objetivo del Gobierno de Junín es poner a disposición de todos este espacio para la generación de actividades que permitan promover y mostrar las diferentes variables culturales y artísticas en donde nuestros jóvenes son protagonistas. Sin dudas y como vemos que vienen trabajando los chicos, esta edición número 10 del festival será un éxito", afirmó el funcionario.

Javier Pironi, a cargo del área de Cultura del Municipio, sostuvo: "Me encanta que sucedan estas cosas y que puedan realizarse en este predio, al aire libre y que todos los vecinos puedan disfrutarlo. No tengo dudas de que será una fiesta, por eso los estamos apoyando".

Artistas

El sábado 15, desde las 18, se presentarán artistas emergentes, DJ Facundo Arias, Overol, Demóstenes criatura y Algo de tiempo, Cuerda de tambores 'El conventillo’, L.A. Firpo, Bardos, Vienen a verme, Billordo (LP), Jorge Garacotche (CABA), Sestra (LP) y Las Morochas.

El domingo 16, desde las 17: Los Crustáceos, Compañía de Circo Otro Mundo, Artistas emergentes, Ignacio Almeida, 'La paralítica'- por Agustina Ortiz y Mailen Larrañaga, Curruchá, Evelyn Gómez, Crianzada, Lila, Permiso payasadas, Polenta, Murga Malvistas, Ambassador y Negra Liyah (Trelew).