Presentaron cuatro pedidos de informes a la Comisión de Cultura y Educación

En la víspera tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Cultura y Educación del 2020, donde se trabajó sobre los cuatro proyectos ingresados: uno del Frente de Todos, referido al convenio marco de Infraestructura Escolar, y tres de Juntos por el Cambio, pedidos de informes al gobernador Kicillof.

En diálogo con Democracia, Melina Fiel (Juntos por el Cambio), quien preside dicha Comisión apuntó: “desde nuestro bloque presentamos tres pedidos de informes al gobernador provincial: uno referido al programa ‘Escuelas a la obra’, otro sobre el pago a docentes de diciembre diferido a marzo y el restante sobre las cooperativas que trabajarán en las escuelas y su marco regulatorio”.

Por su parte Maia Leiva (Frente de Todos), al ser consultada por este medio, señaló que su bloque pide respuestas por la no adhesión del intendente Petrecca al programa provincial “Escuelas a la obra”.

Pedidos de informes

Tras la apertura del período de sesiones ordinarias del año, que será el 3 de marzo, en la primera sesión se tratarán estos pedidos de informes que se remitirán a Provincia y al intendente Petrecca, según lo dispuesto en la Comisión.

La edil Fiel manifestó que su bloque emitió un proyecto de comunicación solicitando al gobernador de la provincia de Buenos Aires que informe el marco regulatorio, procedimiento e implementación del programa “Argentina Unida por Educación y Trabajo. También otro para que el gobernador Kicillof informe sobre “el pago de la última cuota de la cláusula gatillo correspondiente al acuerdo paritario docente”; y un tercer proyecto de comunicación, solicitando un informe sobre el programa Escuelas a la obra.

Cabe mencionar que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la paritaria docente 2019, dispuso que “en los primeros días de febrero se cobrará el salario de enero con un 11,7 por ciento de aumento, tal como surge del acta acordada en 2019 y de acuerdo a los valores publicados por el INDEC el 15 de enero de 20202. La Provincia comunicará a los gremios docentes el mecanismo para el pago de la suma que quedó remanente por la diferencia del mes de diciembre último, que comenzará a saldarse en el mes de marzo”.

Al respecto, Maia Leiva (Frente de Todos), integrante de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo hizo hincapié en que no era una cuota lo que quedaba pendiente de pago sino la diferencia en lo que es el Aguinaldo docente, afirmando que el incremento en el sueldo de diciembre por cláusula gatillo estaba ya pago en enero.

“Nuestra preocupación, y por eso la presentación del pedido de informe al intendente Petrecca, es sobre la No Adhesión de Junín al programa Escuelas a la obra que impulsa la Provincia. Esto surge tras la reunión con los dirigentes sindicales Francina Sierra (Suteba) y Eduardo Diotti (UOCRA) y Héctor Lovizzio, de CTEP Junín (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), por lo cual se traban las posibilidades y mejoras edilicias en infraestructura escolar y, por ende, en la calidad educativa y en la reactivación del mercado interno a partir del trabajo de las cooperativas, tras la recesión del macrismo”, explicó la concejala.

“No hay un mensaje claro de por qué el intendente no adhería a este convenio, por eso se le pide un informe, para que pudiera ser más claro. Por otra parte, se le posibilita decir en qué va a invertir los 47 millones de pesos presupuestados para infraestructura escolar en Junín”, señaló Leiva.

Infraestructura escolar

Durante el diálogo con Democracia, a la edil de Juntos por el Cambio, Melina Fiel, se le preguntó si había surgido alguna inquietud sobre problemas de infraestructura en las escuelas de Junín, además de la atinente a la Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla” (que debió trasladar su administración y mesas de exámenes a la Secundaria N° 1 “Manuel Dorrego“). La edil respondió que no, que “todas las escuelas de Junín estaban en condiciones de comenzar las clases en marzo”.

“El inconveniente en la Secundaria N° 18 surgió en vacaciones y es en la parte de arriba del frente edilicio”, acotó.

Transporte

Por la baja del servicio de colectivo al balneario, un tema acuciante y que afecta a un importante sector de la población, no habría ingresado ningún proyecto al Concejo Deliberante, ni por parte de vecinos ni por sociedades de fomento ni por entidad comunitaria alguna.

Mientras tanto crece la problemática ya que José Luis Pepa, a cargo de Transporte Pepa, adelantó que a partir del martes 17 de febrero dejaba el servicio a la laguna.