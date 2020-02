Junín, entre los distritos de la Cuarta que recibirán más fondos que en 2019

El gobierno bonaerense oficializó los nuevos cálculos de reparto de la coparticipación y la mitad de los distritos, entre ellos varios grandes del Conurbano, recibirán un porcentaje menor en relación al año pasado.

El nuevo esquema de reparto fue oficializado en el Boletín Oficial a través de la publicación del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD), el cálculo que utiliza la Provincia para definir el porcentaje de Coparticipación que le corresponde a cada localidad. De acuerdo a los nuevos números, 67 de los 135 municipios recibirán un porcentaje menor que lo establecido en 2019.

En la Cuarta Sección Electoral, sobre los 19 municipios que la componen, entre los que más ganaron figuran Leandro N. Alem, que recibirá un 15% más que en 2019 y se quedará con el 0,37% del total. Por detrás quedaron Carlos Casares (+9,14%), Trenque Lauquen (+8,27%) y General Pinto (+4,40%).

Entre los que más perdieron aparecen Rivadavia (-2,83%); General Arenales (-2,75%); General Viamonte (-1,96%); y Pehuajó (-1,64%).

Cómo se calculo

El CUD determina qué porcentaje de la coparticipación se llevará cada distrito y se determina a partir de una serie de variables entre las que figuran la población, el territorio, los efectores de la salud y la prestación de servicios educativos municipales. Muchos intendentes cuestionan la metodología, que entró en revisión en varias oportunidades pero nunca se cambió.

Como suele ocurrir, los distritos que más porcentaje de coparticipación reciben son los del Conurbano, aunque si se cuentan los recursos per cápita, el reparto es decididamente menor a los del interior.

Fiorini: “Hay que dar la discusión de fondo”

En diálogo con Democracia, el senador oriundo de Junín Juan Fiorini (Juntos por el Cambio) afirmó: “Si bien Junín se mantiene casi igual, con un leve aumento, creemos –como ya lo hemos dicho- que hay que dar la discusión de fondo y modificar progresivamente la forma de cálculo, que es muy compleja, y tener en cuenta las necesidades y la realidad actual de la Provincia”.

Y el legislador agregó: “Por ejemplo, hay que darle mayor importancia a los centros primarios de salud (en Junín hay 25), que trabajan en la prevención de las enfermedades, que es tan importante. Y lo mismo ocurre con la educación y la seguridad, que si bien son áreas del ámbito provincial, el municipio hace un esfuerzo muy grande”.

“Por lo pronto Junín, al no tener un hospital municipal, siempre está por debajo de municipios vecinos, pese a que con los CAPs descomprimimos mucho el trabajo del Hospital Interzonal General de Agudos ‘Abraham Piñeyro’, que es justamente la idea de la atención primaria de la salud, pero esto no se ve compensado con la coparticipación”, lamentó.

“El Ejecutivo anterior tenía en carpeta el tema, este no sé, pero seguramente en algún momento se va a dar la discusión nuevamente, porque es algo que trasciende el color político”, afirmó.