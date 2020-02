Frederking: “Es muy difícil trabajar con tantos impuestos”

El presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Gustavo Frederking, afirmó ayer en diálogo con Democracia que “cuando se dictó la ley de emergencia, todos los presidentes de las sociedades rurales pedimos que haya un cese de comercialización, porque venimos ya desde el gobierno de Macri, en el cual se impusieron las retenciones, y Alberto Fernández, que las agravó”.

Y añadió: “Como siempre remarca De Velazco, no son solo las retenciones, sino la presión impositiva general, que es insostenible, es muy difícil trabajar con tantos impuestos. Somos dialoguistas, se pidió una entrevista con Alberto Fernández, eso lo vimos como algo positivo, el presidente se entrevistó con la Mesa de Enlace, se le plantearon tres o cuatro puntos: la eliminación de los puntos extra de retenciones; que expliquen cómo iba ser el esquema de segmentación; y cómo iba a ser el cronograma gradual de eliminación de las retenciones en el tiempo. Bueno, el gobierno y el ministro de Agricultura plantearon ver todos esos puntos.

Eso fue a fines de diciembre y desde ese momento no hubo ningún avance, entonces, pareciera que el ministro cree que el campo está de vacaciones y hay que esperar a marzo; por ahí no conoce el espíritu del campo. Por eso, si están dadas las condiciones, estamos de acuerdo en que se efectivice un cese de comercialización”.