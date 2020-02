Con un ojo en 2021, Mansur no descartó una "gran PASO" para elegir candidato

Carlos Mansur, presidente del Comité “Hipólito Yrigoyen” de Junín, habló sobre el futuro del radicalismo dentro de Cambiemos y de la conformación de mesas para ir delineando posturas políticas y la discusión de temas.

Tras calcular que Juntos por el Cambio representa al 41 por ciento de los votantes, Mansur manifestó que “dentro del frente, cada espacio tendrá su referente” y se verá “cuál suma más”. Dijo que si no se logra el consenso, en el 2023 podría haber “una gran PASO”, dentro del Frente Cambiemos. “Eso es sano, no tiene nada de malo. Saldrá el candidato de Cambiemos”, dijo.

A la pregunta sobre quién debía liderar Cambiemos, Mansur opinó que había que esperar, que nadie podía considerarse líder sin formarse primero. “Yo me tomaría un tiempo y vería los candidatos que hay en cada espacio. Seguramente surgirá el líder natural de Cambiemos, que puede ser Macri, pero también un radical o alguien de la Coalición Cívica, se verá quién nos representa mejor”, manifestó

“Yo no descarto a Macri, puede ser líder. Fue presidente durante cuatro años, ¿por qué no puede serlo?”, acotó.

Sobre si estaba el peronismo incluído en dicha alianza, el entrevistado dijo: “Hoy está Pichetto, pero ya teníamos una pata peronista con Emilio Monzó, que hablaba y hacía política. No sé por qué se lo dejó a un lado tanto a nivel nacional como provincial. Desconozco los motivos. A mí me encantaría que Monzó trabajara al lado de Juntos por el Cambio. Aclaro que esta es una apreciación personal”.

En cuanto a un futuro reagrupamiento de Cambiemos, el entrevistado estimó que pasado el verano actual iba a empezar el movimiento político dentro de los diferentes partidos y en Juntos por el Cambio también. “Es necesario realinearse, empezar a mirar el 2021, cuando habrá elecciones legislativas”, acotó.

Junín

A la pregunta sobre cómo estaba la relación entre el radicalismo y el PRO juninense, Mansur dijo que bien, aunque él solo podía hablar en nombre de la mesa chica del radicalismo. “Tenemos discusiones y charlas, porque tenemos pensamientos distintos, pero siempre tratamos de llevarnos bien. Junín fue una de las primeras mesas de Cambiemos y todavía sobrevive, quiere decir que no tenemos una mala relación, al contrario”, manifestó.

Al referírse al alineamiento que podía darse entre Pablo Petrecca y Jorge Macri, ambos del PRO, a propósito del Presupuesto Educativo, el dirigente radical, Carlos Mansur, apuntó que confiaba en que el intendente local firmara finalmente algún convenio que beneficiara a Junín. “No va a hacer cosas porque sí. Creo que Petrecca va a terminar firmando el convenio educativo en las condiciones que sean razonables. Y respecto a Jorge Macri, no sé qué liderazgo pueda tener en la Provincia, más allá de que ambos (Petrecca y Jorge Macri) son hombres del PRO y se reúnan”, dijo.