Se conmemoró el Día mundial de la Epilepsia

Se conmemoró ayer, como ocurre cada segundo lunes de febrero, el Día Internacional de la Epilepsia, proclamado en 2015 por el Buró Internacional para la Epilepsia (IBE) y la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE).

El evento busca educar a las personas de todo el mundo sobre esta patología neuronal que sufren más de 50 millones de personas en todo el planeta y propiciar una mejor calidad de vida a las personas que la padecen, por medio de mejores políticas públicas, mejores servicios de salud y, sobre todo, una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos, como lo son los fármacos que actualmente representan el tratamiento fundamental en el 70% de los casos y que con el tiempo generan dependencia sin lograr terminar con la enfermedad.

La concientización, clave

Desde el Servicio de Neurociencias del Hospital El Cruce y el Centro de Epilepsia del Hospital JM Ramos Mejía dan apoyo a la campaña del IBE y la Liga Internacional contra la epilepsia. Se trata de una campaña de concienciación que comparte cuatros objetivos: hacer patente la necesidad de obtener financiación para la investigación; la obligación de realizar una legislación social apropiada; hacer campañas para educar contra el estigma y facilitar el acceso al tratamiento y al cuidado de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, calcula que casi 10 de cada 1000 personas en todo el mundo padecen epilepsia, lo que equivale a casi 50 millones de pacientes. La mayor parte de estos casos (un 90 por ciento) se registran en países en vías de desarrollo, mientras que los países desarrollados se estima que hay entre 40 y 70 nuevos casos por cada 100.000 personas.

Desde la OMS se advierte que este problema no es menor en lo que a salud pública refiere. Por ello, y para informar y concientizar más a la población en general se está desarrollando una campaña mundial de difusión sobre la epilepsia, al tiempo que se están fortaleciendo las medidas públicas.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central (neurológico) en el que la actividad cerebral se altera, lo que provoca convulsiones o períodos de comportamiento y sensaciones inusuales y, a veces, pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede padecer epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, grupos étnicos y edades.

La epilepsia no tiene una causa identificable en casi la mitad de las personas que padecen la enfermedad. En la otra mitad de los casos, la enfermedad puede producirse a causa de diversos factores, entre ellos lesiones prenatales o perinatales, influencia genética, traumatismos de cráneo, enfermedades cerebrales como tumores o enfermedades cerebrovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos del desarrollo.

Los síntomas de las convulsiones pueden variar mucho. Algunas personas con epilepsia simplemente permanecen con la mirada fija por algunos segundos durante una convulsión, mientras que otras contraen repetidamente los brazos o las piernas. Tener una única convulsión no significa que padezcas epilepsia. Se necesita de al menos dos convulsiones no provocadas para tener un diagnóstico de epilepsia o estudios complementarios que contribuyan al diagnóstico.