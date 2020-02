Los docentes y la Provincia concretan la primera reunión por paritarias

El gobierno bonaerense y los gremios docentes tendrán hoy la primera reunión paritaria, en la sede del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a partir de las 17.30.

En el encuentro, "no sólo se analizará la suba salarial que piden los gremios, sino también las condiciones laborales, infraestructura y capacitación", informaron voceros de la administración bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof aseguró que la intención es que, "este año, los maestros y las maestras le ganen a la inflación", y sostuvo que, para eso, se debe "encontrar el mejor de los acuerdos que se pueda plantear".

Cabe destacar que en los últimos días, los sindicatos de maestros recibieron un comunicado del Ministerio de Trabajo bonaerense en el que se les informaba que cobrarán un aumento del 11,7 por ciento por la actualización por inflación del último trimestre de 2019, pero que el remanente de diciembre se percibirá recién con los salarios de marzo.

Democracia consultó a las referentes de Suteba, Udeb y Udocba, sobre las expectativas de la primera reunión por paritarias de la provincia.

Paolizzi: “Vamos a exigir el retroactivo”

Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba aseguró que el gremio exigirá el remanente de diciembre: “Udocba va a pedir el pago en tiempo y forma del retroactivo que no se hizo de paritarias 2019, porque más allá de la situación en la que está la Provincia, como la dejaron y uno entiende, pero también como sindicato entendemos que los docentes también necesitamos de ese pago y que los días nosotros ya los trabajamos, entonces desde ese lugar, el pago tiene que estar. Vamos a exigir que se pague de manera urgente”.

Asimismo, pedirán por “condiciones edilicias, al menos que se cumplan las mínimas como para que los chicos puedan acceder a un establecimiento sin peligros”.

También se muestran indeclinables con el pedido de la cláusula gatillo.

“Queremos cláusula gatillo, con aumento pero que ese aumento vaya al básico. Además vamos a pedir un blanqueo salarial porque las sumas que se fueron dando en los últimos años no fueron al básico y eso afecta a nuestro salario”.

En la misma línea, María Inés Sequeira, secretaria de Udeb, también aseguró que exigirán “el pago del remanente que quedó pendiente del pago de este mes”.

Asimismo consideró que “muchas expectativas no tenemos porque la paritaria provincial depende de la paritaria nacional para tener un piso para la negociación”.

Mirta Petrocini presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) declaró que “el salario no se toca, se lo dijimos a todos los gobiernos anteriores y se lo repetimos a este", además, reclamó que “el pago de la Cláusula Gatillo es un compromiso del año pasado y representa una conquista para toda la docencia bonaerense, no podemos pedirle a los docentes que sigan esperando".

Apuestas al “diálogo”

“La expectativa es volver a reencontrarnos en el diálogo con un gobierno provincial que atienda las demandas que tenemos como Frente de Unidad Docente, como docentes y de una solución rápidamente”, aseguró Francina Sierra, secretaria de Suteba.

Esas demandas tienen que ver, “primero con un acuerdo salarial para el 2020 que nos permita sostener el poder adquisitivo e incluso ganarle a la inflación del año 2020”.

Sierra destacó que conocen “la dificultad que está atravesando la Provincia respecto de su endeudamiento pero confiamos en lo que ha dicho el gobernador muchas veces, no solo en campaña sino luego, en que la educación va a ser una prioridad para este gobierno y lo va a manifestar”.

También mencionó entre los temas en agenda, la inversión en infraestructura escolar.

“El programa Escuelas a la Obra, es una de las políticas de estado que ha lanzado el gobernador Kicillof que tiene una primera etapa que va a abordar lo que tiene que ver con riesgo de inicio, pero luego por supuesto esperamos mucho más porque hay muchas escuelas que sin estar en riesgo de inicio necesitan mucha inversión, mantenimiento y nuevas construcciones, y nuevos establecimientos también. Esperamos que a lo largo del año se aborden la segunda y tercera etapa para que todas las escuelas de toda la provincia puedan acceder a algún tipo de mejora”.

También será tema a tratar el Servicio Alimentario Escolar “y el acceso de todos los niños y jóvenes a las escuelas y por lo tanto alguna inversión en condiciones socioeducativas (kits de útiles, guardapolvos, zapatos) para que puedan empezar normalmente las clases”.

Asimismo reclamarán “por los sumarios que heredamos del gobierno de Vidal que son de corte persecutorio como venía haciendo el gobierno anterior”.

En tanto el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, afirmó que los gremios le exigirán "más al gobierno de Axel Kicillof que al de María Eugenia Vidal" porque la actual es una gestión que "va a priorizar a los trabajadores y no los va a atacar como hizo Cambiemos”.

Además, evitó dar definiciones sobre el inicio de clases y advirtió que "es hacer futurología" afirmar en esta instancia que las clases comenzarán en tiempo y forma.

“La cláusula gatillo durante el macrismo sirvió para impedir que no nos bajen el salario respecto a la inflación, pero ahora nosotros vamos por más y queremos ganarle a la inflación”, declaró.